Descarta Hacienda incrementar impuestos

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- La Secretaría de Hacienda descartó incrementar o crear nuevos impuestos estatales ante el decremento del 0.9 por ciento de las participaciones federales para el 2024, afirmó el titular José de Jesús Granillo, quien destacó que, a pesar de esto, Chihuahua contará con un presupuesto equilibrado el próximo año con un gasto responsable en el que no se contemplan obras o contratación de servicios que carezcan de sustento económico.

En este sentido, manifestó que, se tendrá un presupuesto responsable que permita atender las necesidades más apremiantes del gobierno estatal, sin descuidar áreas prioritarias que permitan mantener la estabilidad financiera.

Lo anterior debido a que el Paquete Económico Federal que se presentó es restringido y contempla una reducción en la basa tributaria, es decir, habrá menos ingresos por recaudación de impuestos y es justamente de este apartado de dónde se obtienen los recursos participables para las entidades federativas.

El funcionario destacó que, aún no se tiene cuantificado en términos monetarios cuanto podría representar esta reducción a Chihuahua pero que, el estado hará lo necesario para compensar esta caída, sin necesidad de incrementar o crear nuevos impuestos.

Ante esto, manifestó que, la integración del paquete económico 2024 para Chihuahua, habrá de contemplar únicamente los recursos que asigne la federación a través de las participaciones y aportaciones federales y no se presupuestará dinero que no se tiene contemplado a fin de no generar afectaciones.

Reiteró que, la idea es tener un paquete económico balanceado tanto en ingresos como en egresos, por tercer año consecutivo, condición que le ha permitido al estado mantener una estabilidad financiera.