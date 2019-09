Descarta Ichife invasión de predio para construir el CAM

Chihuahua.- José Alberto Luévano Rodríguez, director general del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa (Ichife), descartó que el Gobierno Estatal esté invadiendo el predio donde se busca dar continuidad para la construcción de lo que será el nuevo Centro de Atención Múltiple en la colonia Santo Niño, sin embargo manifestó que en cuanto al proceso de amparos que han promovido los vecinos de este sector de la ciudad, únicamente ocho de los colonos han podido acreditar una afectación.

“No es un predio de un particular, no es un predio que el Estado está invadiendo, definitivamente no hay nada de eso”, declaró Luévano Rodríguez. En este sentido, pese a que los vecinos de este sector de la ciudad han asegurado a diversos medios de comunicación que el terreno no es propiedad del Estado, el director general del Ichife, reconoció que pese a que la escuela de ese lugar tiene más de 60 años si se tuvo que llevar a cabo una regularización del predio que incluye la primaria Díaz Ordaz, el Jardín de Niños José Dolores Palomino y las canchas que fueron demolidas meses atrás.

Aseguró que en 1933 todo ese polígono era de una compañía inglesa, sin embargo aseguró que al llevarse a cabo la Expropiación Petrolera todos los bienes pasaron a favor de Pemex y después ellos se lo cedieron al estado de Chihuahua por eso es que se construyó una escuela primaria, después el Jardín de Niños, y al final la alberca que en un principio fue de Municipio Reiteró que una vez que ya se tiene toda la historia sobre la posesión de los predios, no hay manera de que se pueda decir que esté polígono no es del Estado, por lo que aseguró que simplemente lo que los vecinos de la Santo Niño han buscado es la manera de demostrar algo que la vía de los hechos es lo correcto.

En cuanto a los amparos que han estado promoviendo los vecinos para que no se logre la construcción del CAM, José Luevano informó que a él en particular le ha tocado responder tres amparos, sin embargo, aseguró que en ninguno de estos se les ha concedido la suspensión provisional, esto pese a que al menos ocho vecinos han podido acreditar una afectación por la consolidación del mismo.

“Lo que si quiero decirle a la sociedad es que particularmente en ese proyecto porque es una necesidad muy sentida, vamos completar todo el expediente”, comentó el titular del Ichife, seguido de informar que están acudiendo a todas las instancias necesarias para que el CAM tenga todo un expediente completo.

Sin embargo, pese a esta acreditación por parte de estos vecinos, Luévano Rodríguez dijo que aún así no han podido notificar que tipo de afectaciones, sino que simplemente que son vecinos que viven frente a la construcción Concluyó diciendo que pese a que se han promovido esta cantidad de amparos por los colonos de éste sector de la ciudad, se tiene un total aproximado no mayor a 50 vecinos que han signado estos oficios para que no se construya el CAM.