Descarta Maru intervención en Juicio Político

La gobernadora del Estado, Maru Campos, declaró que ella será diferente y no intervendrá en el tema de la realización de un juicio político que se revisará en el Congreso del Estado contra el exgobernador, ya que recalcó que es un tema que se basa en un planteamiento de un ciudadano y que compete al Legislativo.

“Ya se acabó el quinquenio de Javier Corral. Yo respeto, ese es un proceso que inició un ciudadano en el Poder Legislativo y yo quiero decirles que yo no soy igual que el señor, yo no intervendré en venganzas políticas, no voy a hacer que la gente padezca lo mismo que yo padecí”, expresó.

Maru Campos apuntó que respeta la independencia del Congreso del Estado, así como por la división de poderes por lo que agregó que es un proceso que recae sobre las y los diputados quienes en su momento harán lo que corresponda.

