Descarta Maru trasvase de presas a Tamaulipas

El mandatario tamaulipeco quería agua del estado para el riego de cultivos de su entidad; en la imagen, La Boquilla

Chihuahua.– El trasvase de agua de las presas La Boquilla y Luis L. León (El Granero) al estado de Tamaulipas no se realizará, aseguró la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien afirmó que no se volverá a repetir una situación como la ocurrida en 2020, cuando vaciaron las presas del estado para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas.

Expuso que éste fue uno de los temas que trató con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien se acordó que el agua que se tiene en las presas de Chihuahua será utilizada para la agricultura en el estado.

Lo anterior, luego de que el gobernador Américo Villarreal Anaya solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un proyecto para enviar el agua de dos presas de Chihuahua al Distrito de Riego 025, el más grande del noreste del país, de cerca de 210 mil hectáreas de cultivos.

Villarreal indicó que además, el planteamiento permitirá abonar a la deuda hídrica e histórica que tiene México con los Estados Unidos cada cinco años.

La gobernadora Maru Campos expresó que de manera prioritaria éste fue uno de los temas que se vieron con el funcionario federal, que estuvo de visita el pasado martes en la capital del estado, y le aseguró que no hay intenciones de volver a quitarle el agua a Chihuahua como ya ocurrió hace un par de años, lo que derivó en un conflicto social delicado: “tenemos el antecedente que fue muy doloroso para el estado y no, no hay planes para eso”, expresó.

La propuesta presentada por el gobernador de Tamaulipas consiste en extraer de El Granero alrededor de 120 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales una tercera parte se destinará a pagar a Estados Unidos.

El reporte emitido ayer por la Conagua establece que La Boquilla se encuentra al 79.3 por ciento de su capacidad, mientras que El Granero se encuentra al 103 por ciento.