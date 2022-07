Descarta Paco Navarro reelección en el CDM del PAN

Chihuahua, Chih.– De acuerdo con las disposiciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, las dirigencias municipales del partido en Chihuahua se deben renovar durante el próximo mes de septiembre, y el actual dirigente de la capital, Francisco ‘Paco’ Navarro, descartó buscar la reelección en el puesto a pesar de tener derecho en su calidad de interino.

“No estamos en tiempo, las renovaciones son para septiembre y la reelección es un derecho del cual no haré uso; no hay un interés, me descarto y nosotros ya entregamos un trabajo completo en coordinación con todos los grupos, resultados en la capital tanto en la presidencia y la sindicatura”. Dijo con claridad.

Agregó que esperan la emisión de la convocatoria para participar con las tareas propias del Comité Municipal en cuanto a la elección del próximo perfil.

La actual presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda, descartó tener intenciones de presidir el PAN Municipal pero pidió que el perfil que se elija sea panista ‘por los cuatro costados’, refiriendo la expresión a la convicción partidista e ideológica.

“Me siento muy honrada pero esta tiene que ser una decisión del partido en su conjunto; de momento no aspiro, no está en mis planes, de momento me descarto”. Declaró la representante del Distrito XII.

Alfredo Chávez, diputado estatal panista, dijo no descartar la posibilidad de encabezar el directivo municipal de su partido, siempre y cuando los militantes establezcan un consenso que le favorezca.

“La verdad que sería un honor dirigir el PAN Municipal, pero hay que esperar los tiempos y ni me descarto ni lo doy por hecho, pero tajantemente tendría que ser una decisión de unidad en donde estén representados los diferentes grupos y la dirigencia”. Declaró Chávez Madrid.

También se manejan nombres como la síndica suplente Margarita Alvídrez, y la funcionaria municipal Mónica Herrera, además del exregidor Carlos Orozco.