Descartan alerta por contagios de Covid-19

Chihuahua.- Ante los recientes contagios que se han reportado en los últimos días de Covid-19, el secretario de Salud, Gilberto Baeza descartó que exista una alerta o que se vayan a establecer medidas de restricción al indicar que se trata de una enfermedad que ha llegado para quedarse, además de que, la población está protegida y ha adquirido inmunidad que ha permitido que el virus sea menos agresivo.

Dijo que mientras no exista un incremento en el número de personas hospitalizadas o defunciones, no se modificarán las medidas preventivas, además de que se cuenta con la disponibilidad de vacunas y no existe el riesgo de caducidad del biológico.

En este sentido, el secretario de Salud dejó claro que la población debe entender que el Covid-19 es una enfermedad que llegó para quedarse, pero que, gracias a las vacunación se ha logrado inmunidad y esto ha generado mayor resistencia al virus.

Así mismo, la Secretaría de Salud informa que la aplicación de las primeras, segundas dosis y refuerzos de la vacuna contra Covid- 19, para las y los niños de entre 5 y 11 años, continuará en los centros de salud hasta este día, por lo que invita a la población a llevar a sus hijos para asegurar su bienestar.

De igual forma, las personas de 18 años en adelante pueden acudir para aplicarse el biológico Abdala como un refuerzo para su esquema ya iniciado.

Esta estrategia se realiza en los centros de salud que pertenecen a la dependencia estatal, y cuenta también con la participación de otras instituciones de salud.