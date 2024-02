Descartan renovar transporte maquilador

Chihuahua, Chih.- La modernización de camiones que prestan el servicio transporte de personal a la industria manufacturera de exportación se advierte complicada, dijo ayer Francisco Lozoya Ontiveros, representante de los concesionarios del transporte urbano en la ciudad.

Lozoya Ontiveros consideró que, al ser un servicio que se brinda de una empresa particular a otra, la autoridad no debió intervenir para establecer parámetros de antigüedad en las unidades destinadas al transporte de personal de la industria maquiladora. El representante de los concesionarios del transporte urbano avizoró que será difícil renovar las unidades porque se tiene acordado un costo con las empresas por viaje y, de apegarse a la reforma de la Ley de Transporte que establece una antigüedad no mayor de 10 años para las unidades, habría una gran dificultad.

Subrayó que no se tienen camiones como los que se piden y si se introducen unidades nuevas, no se pagará el servicio ya que aumentaría el costo para las maquilas. Indicó que en la capital alrededor de 800 unidades prestan el servicio a la industria manufacturera de exportación y las empresas están satisfechas con el servicio que brindan los concesionarios.

No obstante, de acuerdo con lo explicado anteriormente por el sector maquilador, prácticamente todas estas unidades deben renovarse al contar con una antigüedad de entre 10 y 15 años, es decir, incumplen con la antigüedad establecida en la ley.

En tanto, el presidente de Index, René Espinosa Terrazas, sostuvo que aunque siempre hay oportunidades de mejorar, las unidades que prestan el servicio al sector están en buenas condiciones y sí cumplen con una serie estándares en relación a la limpieza interior y exterior, confort y condiciones mecánicas.

Añadió que, por el momento, los concesionarios no han presentado una propuesta para renovar el transporte.

Por otra parte, agregó que el cambio de unidades de las rutas alimentadoras registra un avance 99 por ciento en la ciudad.

En cuanto al proceso de modernización del transporte público, señaló Lozoya Ontiveros que está prácticamente concluido, al operar 65 unidades modelo 2024, cifra que incrementará a alrededor 150, pues a partir de la próxima semana llegarán más, y son alrededor de 250 camiones que cumplen con una antigüedad no mayor a 10 años.

Agregó que aun cuando la mayoría de las unidades cumplen con el modelo, hay rutas como son Riberas de Sacramento, Tarahumara y Circunvalación II que operan con unidades 2018 ó 2020, y que renovarán la flota completa.

Manifestó que si bien hay concesionarios que se han quedado rezagados, en abril se proyecta que cumplan lo establecido en la ley.

Apuntó que el avance se observa también en la instalación de GPS en los camiones, lo que permitirá al usuario monitorear a las unidades de transporte público en tiempo real.