Descartan sanciones vs maestros que participaron en marcha

Chihuahua, Chih.- La secretaria de Educación y Deporte (SEYD) Sandra Elena Gutiérrez, descartó imponer sanciones a los cerca de 2,500 maestros que participaron en la marcha del pasado viernes para exigir la entrega inmediata de los libros de texto gratuito, esto a pesar de que se ausentaron de sus actividades frente al aula, al señalar que lo más importante es generar conciencia entre el gremio magisterial sobre la importancia de brindar la atención necesaria a los niños, para que puedan acceder a una educación de calidad, luego del rezago que se registró provocado por la pandemia.

La funcionaria dijo ser respetuosa de la libre manifestación de las ideas, al señalar que los maestros participaron en una protesta legítima con base en sus creencias, al igual que quienes estuvieron presentes en la concentración del sábado, que están en contra de la entrega de dicho material.

La participación de los maestros en esta marcha implicó que no se presentaran a sus labores en la escuela, pues el viernes no estaba programado como día inhábil, razón por la que se contempló la posibilidad de descontar el día a quienes no se presentaron a su centro de trabajo.

La titular de Educación en el estado consideró que los más importante es que los maestros entiendan la importancia de estar frente al aula y poder impartir la enseñanza a los alumnos, de manera que no se afecte su aprendizaje.

En ese sentido informó que, será este día cuando se presente un informe general a cerca de la participación que se tuvo durante la marcha, el cual será emitido por los directores de las escuelas y los supervisores de cada zona académica.

Los docentes afirman que, en los libros de texto gratuito no desaparecen asignaturas, sino que se organizan de manera diferente, además de que rompen paradigmas y promueven el pensamiento crítico, además de que los maestros en

Ellos (los maestros) participaron en una protesta legítima con base a sus creencias, al igual que los presentes en la manifestación del sábado"

Sandra Elena Gutiérrez Secretaria de Educación y Deporte

conjunto con los alumnados podrán identificar las injusticias y todas las formas de inclusión para combatirlas y mejorar al país.

Además, desmitifican la sexualidad y promueven el respeto a la diversidad, lo cual, consideran es vital para comprender y reconocer la dignidad de todas las personas, así mismo, reconocen las variantes de las lenguas y promueven el respeto a la interculturalidad.

Así mismo, el sábado en la concentración de apoyo en contra de los libros de texto gratuito convocada por organismos empresariales, así como de la sociedad civil, la cual tuvo lugar en la plaza Mayor, movimiento al cual la secretaria calificó como legítimo al igual que el de los maestros e indicó que lo más importante es la libre expresión de las ideas, sin caer en actos radicales.

Destacó que finalmente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva sobre el tema y sea cual sea el fallo se habrá de respetar.