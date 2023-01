‘Descomposición de los penales se llama Javier Corral’, dice activista

Luego de los hechos violentos ocurridos la madrugada del primero de enero en el Centro de Reinserción Social Número 3; Saskia Niño de Rivera activista y cofundadora de Reinserta, (una organización sin fines de lucro que busca romper con los círculos de delincuencia para mejorar la seguridad del país, trabajando con el sistema penitenciario), declaró que “la descomposición de los penales se llaman Javier Corral”.

En entrevista para El Diario de Chihuahua, Saskia lamentó lo ocurrido en la ciudad fronteriza y dijo que, esto se debe a la ingobernabilidad que hay en los penales.

“Lo que vimos en el Cereso 3, se trata de un tema de ingobernabilidad, porque un motín, un disturbio puede existir; el que hayan encontrado un poco de droga puede ocurrir… Pero el que haya jacuzzis, armas, los millones, eso ya significa que hay complicidad total”

En ese mismo sentido, la activista señaló que, las cárceles pueden ser olvidadas por el sistema de justicia y por el gobierno principalmente ya que se cree que no son rentables políticamente hablando y que eso lastima mucho a la seguridad.

“Creo que si no se hace una estrategia real para el control en los penales, Chihuahua no está exento a que esto vuelva a pasar”.

Así mismo, Niño de Rivera dijo que anteriormente los penales del estado eran de los mejores en todo el país ya que fueron de los primeros que demostraron que combatir el autogobierno es posible; pero que sin embargo, con el gobernador Corral hubo un descuido absoluto.

“Creo que es importante resaltar esto, porque al momento de descuidar al sistema penitenciario, comienza la entrega del poder a la delincuencia organizada y pues con este gobierno, estamos viendo que las cosas no se mejoraron porque si se hubieran mejorado no hubiera pasado lo que pasó”.

Así mismo, Saskia dio a conocer que incluso al demostrar que eran penales ejemplares y que se tenía la gobernabilidad de los mismos, la incidencia delictiva de alto impacto en las calles se reducía hasta en un 64 por ciento.

“Aun así los políticos no quieren entender, entonces pues esto deja a la duda de quienes se están viendo beneficiados de la ingobernabilidad de los penales; aquí la gobernadora creo que tiene buenas intenciones pero habría que analizar porque meter esos jacuzzis, meter esa droga, pues no es de a gratis; habría que ver en donde está la línea de corrupción y combatir eso pero no a medias porque a veces creemos que cambiando al director o a otra persona pero no; para eso debe de haber una estrategia integral de alto impacto en donde se tomen en cuenta los presupuestos, con infraestructura, con seguridad, con custodios preparados”.

Saskia, ha recorrido los once penales que existen en el estado; y según recuerda cuando el exmandatario estaba en el poder; ella y su equipo de trabajo comenzaron a realizar un estudio de campo en el penal de

Durante una visita al penal de Aquiles Serdán, la activista y su equipo descubrieron manufactura de drogas

Aquiles Serdán, sin embargo, tuvieron que abandonarlo ya que al descubrir que había trata y manufactura de droga, ellos fueron perseguidos hasta su hotel.

“Documentamos que había un área de manufactura de heroína y de trata dentro del penal; lo que ha pasado en Chihuahua es increíble de ser penales ejemplares a podrirse de la manera en que lo hicieron y en esa ocasión que encontramos eso; todo se puso horrible porque llegaron a buscarnos con fotografías nuestras, tuvo que llegar la Policía Federal a sacarnos pero esto no se dio a conocer en los medios porque era la misma autoridad la que estaba coludidos con ellos”, expresó Siska.

De igual manera, la activista señaló que el problema principal de todo esto fue el exmandatario Javier Corral y que es necesario que la actual gobernadora esté enterada de esto y que el próximo martes, sostendrá una reunión con ella para plantearle algunas mejoras.

Saskia Niño de Rivera, es una activista, fundadora de Reinserta y una joven que ha sido elegida en dos ocasiones como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes; ella también fue embajadora de la campaña de aniversario de Tommy Hilfiger Make It Possible, donde la marca, apoyó a mujeres privadas de su libertad en Santa Martha Acatitla con talleres de costura que también brindaba ingresos económicos para las participantes.

Si no se hace una estrategia real para el control en los penales, Chihuahua no está exento a que esto vuelva a pasar”