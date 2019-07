Desconoce encargada de El Alegre si fue ataque en su contra

Chihuahua.- Kika Alanís, encargada del bar El Alegre donde hubo 7 lesionados y una persona asesinada a balazos la madrugada del sábado, publicó un mensaje en redes sociales para agradecer a las personas que la protegieron y aseguró desconocer el motivo de ese hecho de violencia.

“Estoy estable fuera de peligro. Terminando nuestra noche de trabajo en madrugada del sábado, sufro un percance por causas ajenas al bar. GRACIAS A DIOS yo y mi equipo de trabajo que tuvimos la mala suerte de estar en la terraza del bar nos tocó una bala perdida.”

Agregó que no son cosas que le correspondan a ella explicar, “ya que no supimos ni estamos enterados de qué pasó en el exterior de las instalaciones de Mi Alegre. SOLO QUEDA AGRADECER SUS MENSAJES Y CARIÑO Memo y ferni estoy agradecida eternamente porque me cuidaron y protegieron sin pensar en ustedes y eso jamás lo olvidaré”.

Según testigos, el bar ya había cerrado y hombres armados se acercaron hacia ella para dispararle, sin embargo dos personas que la acompañaban, posiblemente guaruras, respondieron al ataque.

Hasta hoy la versión oficial no ha confirmado ni descartado esa posibilidad y sólo que mantienen las investigaciones de ese hecho.

Afuera del negocio quedaron al menos 25 casquillos percutidos, que fueron levantados por personal de Servicios Periciales.

El bar fue clausurado por la Fiscalía General del Estado, los agentes ministeriales colocaron dos sellos, uno en la reja de acceso a una pequeña explanada y otro en la puerta principal.

Antes, el 9 de noviembre del 2017, a las 22 horas, fue asesinado el socio y encargado de dicho bar, Luis Armando Acosta Corral de 25 años de edad, también conocido como "Mandis", esto a una cuadra del establecimiento, a donde llegaba esa noche, en el Paseo Bolívar y la calle Décima.