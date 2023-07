'Desconocemos presencia de pozos clandestinos'

Chihuahua, Chih.- El director ejecutivo de la Junta Municipal de agua y Saneamiento (JMAS) Alan Falomir expresó a El Diario, que no tienen conocimiento de la presencia de pozos clandestinos de agua potable en la ciudad de Chihuahua y/o alrededores.

Señaló que es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectarlos y clausurarlos, ante cualquier reporte.

Falomir citó que en algún par de ocasiones, han denunciado esta situación a la Conagua, pero desconocen los resultados del trabajo de la dependencia federal para combatir y sancionar esta práctica de pozos sin permisos.

“Hemos hecho algún par de denuncias a Conagua, pero eso es responsabilidad totalmente de ellos.

No tenemos ni idea, a lo mejor también en la Junta Central pudieran tener alguna información, pero nosotros si desconocemos, porque no tenemos alguna facultad con ellos, ni de revisión, es decir, todo es de Conagua, no tenemos algún padrón o estimado cercano tampoco”, subrayó el titular de la JMAS.