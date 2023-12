'Desconocen' liderazgos de Morena llegada de Corral

El Diario

Chihuahua, Chih.– La presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, negó la incorporación de Javier Corral al partido, pues dijo, sólo integra el equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum para construir un proyecto de gobierno amplio.

“Corral no ha solicitado ni afiliarse a Morena, ni ser parte de un comité. Yo no tengo conocimiento que él vaya a estar presente en las actividades del movimiento en Chihuahua, no creo que vaya a ser así, creo que sólo será la incorporación al equipo de la doctora.

Granados de la Rosa calificó de poco probable la incorporación del exgobernador de Chihuahua y dijo que emitirá opiniones de la cercanía de Corral con Morena, cuando éste presente su afiliación oficial.

Sobre si beneficia o perjudica el ingreso de Corral a Morena, dijo que representa un perfil técnico de aportación al proyecto, independiente de que venga de otras expresiones.

El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, omitió opinar sobre si Corral es bienvenido o no a Morena, bajo el argumento que se trataría de una postura subjetiva.