Desconocen situación de los asilos en Chihuahua

Chihuahua. – En el estado de Chihuahua no hay un registro ni información confiable sobre la cantidad y el funcionamiento de los asilos, y por lo tanto, se necesita levantar un censo para comprobar si cumplen con las obligaciones y condiciones de dignidad para los adultos mayores.

Así lo confirmó el diputado Benjamín Carrera, quien resaltó que el tema de los adultos mayores es un tema de justicia y humanidad, porque en redes sociales circulan videos de maltrato que no se puede permitir y el Estado resulta omiso con esta población vulnerable.

“Hemos detectado a lo largo y ancho del estado que no hay un registro exacto o un censo, de asilos, para poder regularlos. Hay una serie de leyes que tienen que ver con el cuidado al adulto mayor, pero prácticamente es letra muerta porque no sabemos cuántos hay, donde están, cómo están funcionando, quién los está regulando”, declaró.

Comentó que al abordar el tema se dieron cuenta de que no se conoce el número de asilos, ni de personas, ni de adultos mayores internos, ni registro de inspecciones y en general, hay pleno desconocimiento del tema, lo cual resulta alarmante.

“Un 25 por ciento de la población en Chihuahua es adulta mayor, y no pueden estar en sus casas no porque ellos no quieran, sino porque no existen las condiciones, pero es un sector de la población importante que trabajó mucho y ahora se desatiende. Esto se debe visibilizar ya, y regular porque no debemos como están funcionando”, insistió Carrera Chávez

Dijo que la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Estado se debe encargar del tema en coordinación con las instituciones de la Federación y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y aclaró que la información se solicitó a la secretaría estatal pero no existe.

“Me da la impresión que hace años que ese tema no se está trabajando, porque no hay un censo preciso de cómo están los asilos privados, seguramente hay en alguna casa, a alguien se le ocurrió tener un asilo y empezó a alojar adultos mayores y está cobrando, pero no tienen asistencia de protección civil que debe regularlos, y salud, es un tema amplio que lamentablemente no se está atendiendo, y necesitamos comenzar ya con una estrategia”, concluyó.

