Descuentos a maestros se quedan en bolsillos de Éver Avitia: jubilados

Chihuahua.- El descuento de la cuota sindical que se hace a los maestros jubilados y pensionados de forma directa en Pensiones Civiles del Estado, se va directamente a los bolsillos del secretario General de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia, denunciaron a través de un mensaje de Whats App integrantes de la Comisión Sindical Genuina.

Lo anterior, luego de que maestros jubilados agremiados a la sección 42 del SNTE denunciaran que Pensiones Civiles del Estado les retiene de manera ilegal esa aportación, a pesar de que ya no se encuentran en funciones, por lo que interpusieran esa queja ante la CEDH, quien recomendó a la dependencia dejar de descontar el recurso, sin embargo, señalaron que el director de PCE se rehúsa a aceptar esa medida, según lo dice un mensaje difundido a través de Whats App por parte del maestro Miguel Ángel Grajeda.

En el documento, se pide a los maestros jubilados estar atentos a las acciones que van a tomar a partir de la próxima semana, pues no están dispuestos a seguir perdiendo parte de su sueldo.

“Con tristeza los integrantes de la Comisión Síndical Genuina hemos recibido la noticia de que el Director de PCE se rehúsa a aceptar la recomendación emitida por CEDH, donde le sugiere que deje de retener la CUOTA SINDICAL a los maestros Jubilados y Pensionados, porque ésta es ILEGAL. El CP. Alberto Herrera hace caso omiso a dicha recomendación”, dice el texto.

Además, el maestros Grajeda señala que esa conducta hace pensar que existe un acuerdo entre el director de Pensiones y el Secretario de la Sección 42, Ever Avitia “con un jugoso robo maquillado entre los dos, pues no existe otra explicación para resistirse a entregar ese dinero que legalmente le corresponde a los jubilados y pensionados”. Explicó que la recomendación que hace la CEDH a Pensiones Civiles del Estado es explícita, por lo que no se explica la negativa del funcionario para acatarla.

En el mensaje, el docente jubilado asegura que el recurso que es descontado a todos los que se encuentra en el retiro asciende a 2 millones 600 mil pesos mensuales, por lo que consideran que se trata de un atropello a las garantías de los trabajadores de la educación y que sus reclamos están sustentados en el artículo 20 de los Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

“Es importante señalar que este dinero va a dar a los bolsillos del Secretario General se la Sección 42, Ever Avitia y quién sabe con quién más los comparta”, señala el mensaje, que termina con la petición de estar atentos para la próxima semana, en la que habrán de tomar acciones “por el rescate de la dignidad del magisterio”.

Ayer se buscó la posición oficial del secretario de la sección 42 del SNTE, Ever Avitia, sin embargo, no se obtuvo respuesta.