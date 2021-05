Desde el “piropo”, hasta el manoseo, narran

Tomada de internet

Mujeres chihuahuenses han vivido el acoso y abuso sexual callejero de distintas formas que van desde el grito, el chiflido o el piropo, hasta el manoseo en el transporte público y el exhibicionismo, con lo que luego de que Andrea Meza, Miss Universo, se sumara a la campaña contra este delito, las mujeres señalaron que es de vital importancia acabar con el mismo.

Estefany González, 19 años, empleada: “La campaña me parece bien porque en lo personal yo he sufrido abuso en el transporte público, cuando yo tenía 15 años, iba para mi casa y un señor comenzó a tocarme y yo me paralicé porque no supe qué hacer. Además en la calle cuando voy caminando y me chiflan o me mandan besos es algo que me parece asqueroso”.

Sara Martínez, 55 años, fotógrafa: “El acoso es siempre, que mamacita, el chiflido, el te acompaño. Yo a estas personas que normalizan estas actitudes les diría pues que vean y se callen. Estas campañas son muy necesarias porque después del acoso viene que te persigan y escala a cosas peores”.

Emilia Mora, 24 años, ama de casa: “Algunos hombres se han tocado en frente de mí, me han seguido. Una vez iba a la escuela por el R. Almada y llegó un carro, un señor detrás de mí empezó a hacer eso. También en los camiones pasa mucho que quieran pasarse con una. Hace mucha falta campañas para que se acabe este tipo de cosas y castigos buenos”.

Silvia, ama de casa: “Las autoridades pongan atención en eso, no hacen caso porque dicen: es que mira cómo vas vestida, o volteaste y te reíste. Como si quisieran culpar a las mujeres de que están provocando eso y no es así. Ellos deben darse cuenta que en cualquier circunstancia se deben respetar a las chicas y que las autoridades estén capacitadas en atender esos casos”.