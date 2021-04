Desde hace dos años piden apoyo del Bienestar

Más de 30 adultos mayores del municipio de Aldama, han manifestado su descontento por no haber recibido ni un solo centavo del programa federal de apoyo de la Secretaría de Bienestar, aun cuando cuentan con su respectiva tarjeta y cuyos trámites se hicieron desde incluso hace dos años.

De acuerdo con los quejosos, anteriormente habían hecho llegar un oficio al ex delegado de la dependencia federal y actual candidato al Gobierno de Chihuahua por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Carlos Loera de la Rosa, quien se había comprometido a resolver su situación, sin embargo esto no ocurrió.

Recordaron haber denunciado un mal trato a las personas y exceso de vueltas a las oficinas solo para enterarse que su beneficio no ha sido entregado, así como no contestar los teléfonos que funcionarios federales les dieron para estar al pendiente de su situación.

Tal es el caso de Don Jesús Concepción Rodríguez de 87 años, quien solamente recibió su apoyo de poco más de mil 600 pesos en febrero de del 2020, posteriormente se le entregó la tarjeta para deposito en la institución bancaria correspondiente y hasta la fecha no ha tenido ni un solo pago; como él están más de 50 personas en este municipio, según la lista que ha hecho junto con otros inconformes. Pero de acuerdo con sus gentes, 30 son quienes llevan dos años sin recibir nada y el resto pagos divididos con faltantes.

En aquel municipio, los inconformes manifestaron que es un abuso por parte de la autoridad federal de prometer y no cumplir, así como de no tener alguna otra opción para saber cuándo llegará su respectivo dinero, “Fue muy injusto que nos hagan caminar cuando nosotros, que somos adultos mayores, somos más vulnerables porque estamos en medio de una pandemia. Además, hay gente que está enferma y no tiene pensión, ni para sus medicamentos y su situación es delicada”, comentó Francisco, afectado por los retrasos, quien reconoció que hay algunas personas que se inscribieron desde el anuncio de este programa a principios del 2019 y hasta la fecha no se les ha entregado.

Otro problema ha sido que se les ha pedido en dos y hasta en tres ocasiones que se les lleve la documentación porque no tienen sus papeles o los extraviaron, por lo que nuevamente hacen el trámite, por lo que especuló que ha habido desvíos para campañas políticas.

Hicieron un llamado a la nueva delgada federal, Bertha Alcalde Luján, para que tome cartas en el asunto y resuelva estos problemas, que son muchos afectados, sin embargo desde diciembre del año pasado que hicieron la denuncia, no han sido atendidos debidamente.