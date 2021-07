Desde hace meses nos ofrecen gasolina más barata: Onexpo

El Diario / Trabajadora despacha en una estación de servicio

Chihuahua– Ernesto Lafón de la Peña, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo A.C. (Onexpo), confirmó ayer que hay un fenómeno ilegal que calificó de “disminuido”, en la importación de gasolina hacia México proveniente de Estados Unidos, específicamente por el estado de Chihuahua, evadiendo cargas fiscales.

Entrevistado por El Diario, luego de la denuncia pública que hizo el pasado domingo el diputado federal Mario Mata Carrasco, en el sentido de que hay militares y elementos de la Guardia Nacional (GN) involucrados y quienes permiten que entren miles de litros de gasolina por la frontera como si fueran aditivos para pagar menos impuesto, Lafón de la Peña reconoció que ese fenómeno existe.

Sin determinar un monto estimado de gasolina que ingresa diariamente de manera “disfrazada” y/o la afectación económica en el ramo, mencionó que ellos han detectado desde meses atrás que hay personas que ofrecen combustibles a las gasolineras establecidas a costos mucho muy bajos.

Hacen un llamado a las autoridades a investigar y sancionar dicha práctica ilegal.

“Es una realidad que se pronunció desde el año pasado; sí hay de todo, es decir, hay quien importa combustibles 100 por ciento legalmente, y hay otros que importan bajo otras fracciones arancelarias.

Se importa no sólo gasolina sino también etanol; creo que se ha disminuido sustancialmente ya esa forma de actuar.

Yo no soy importador, no tengo acceso a esa información, pero creo que sí se ha disminuido sustancialmente ese tipo de operaciones”, expresó Ernesto Lafón.

El líder de la Onexpo señaló que no se puede calcular el monto de la evasión fiscal que se comete al momento de que se ingresa al país gasolina, pero con el disfraz de que son aditivos del combustible.

“Yo no puedo dar números porque no lo sé de cierto. No puedo dar acceso porque no sé de volúmenes o de importaciones. Pero hemos visto esa disminución en aquellos ofrecimientos que se hacían de combustibles a precios muy por debajo de las cotizaciones internacionales.

Entonces antes sí se daba esa práctica, que a la hora de calcular la logística, más la importación, más los impuestos, simplemente no hacía sentido ese precio”, abundó Ernesto Lafón.

En la opinión del líder de la Onexpo, las autoridades han hecho combatido esas prácticas.

Entre éstas destacó la suspensión de permisos de importación de combustibles, suspensión de comercializadores, “entonces creo que el dedo sí está en ese renglón actualmente. No es que sea significativo, pero creo que se ha disminuido las operaciones del año pasado y anteriores a lo que es este año”, manifestó.

Ernesto Lafón dijo desconocer con qué frecuencia se importan gasolinas al estado de Chihuahua.

“Lo que puedo decir es que más del 90 por ciento del combustible que se vende en Chihuahua es importado, ya sea por Pemex o por los diferentes importadores y distribuidores”, precisó.

En la ciudad de Chihuahua hay alrededor de 130 gasolineras de diferentes empresas.