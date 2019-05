Desecha IEE revocación de mandato de gobernador Corral

Chihuahua.- El pleno del Instituto Estatal Electoral (IEE) desechó esta tarde el proyecto para la revocación del mandato del gobernador Javier Corral Jurado de manera unánime, sin embargo el solicitante puede interpelar esta decisión dentro de los cuatro días posteriores a que surta efecto el proyecto.



En primera ronda, la representante del Partido Acción Nacional mencionó que el jefe del Ejecutivo –perteneciente a su órgano político- pugnó e impulsó las inquietudes de las ONG para que la Ley de Participación Ciudadana tomara forma. Sin embargo en la solicitud no existe una argumentación específica del porqué hace tal atención; arguyó la temporalidad que no entra en el supuesto de la Ley y reforzó el argumento de la inconstitucionalidad por ser retroactiva.



Por su parte, el representante de Morena acusó que hace falta una técnica legislativa y acusó -en tercera persona- que promulgan leyes pero no se someten a ellas. “Una cosa es la retroactividad de la ley a su aplicación, no podemos decir que porque él entró en 2016 no se le puede aplicar la ley de 2018”, dijo.



El representante del PRI mencionó que “a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”, y acusó la falta de interés para lo que demanda la ciudadanía. Mencionó que si el presidente de la República está sujetándose a una ley similar, en lo local debería hacerse de igual manera.



Saúl Hernández Camacho, consejero del IEE, también argumentó el principio de que la ley no es retroactiva; recordó que en 2016 -cuando fue electo Corral Jurado- no existían los mecanismos para sancionar a un funcionario público con figuras como la revocación de mandato.



Entre las intervenciones de los integrantes del pleno se expresó que la Ley de Participación Ciudadana, publicada en junio de 2018, es vigente pero no retroactiva, por lo que sería inconstitucional la aplicación de este precepto, toda vez que el actual titular del Poder Ejecutivo rindió protesta antes de que esta disposición legal se materializara.



La iniciativa presentada por Óscar González se presentó a finales de abril y transcurrido el tiempo para la presentación de los requerimientos, la vista al sujeto señalado y la contestación de éste, se programó el proyecto de resolución que fue votado la tarde de este martes.