Desmiente Maru a secretario; confirma quiebra financiera

Chihuahua.- La virtual gobernadora María Eugenia Campos desmintió la versión del todavía secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, de que la entrante administración tendrá 11 mil 500 millones de pesos de presupuesto de septiembre a diciembre.

“Yo sólo quiero precisar las cifras de la rueda de prensa del secretario de Hacienda: sus datos son correctos, la próxima administración va a tener 11 mil 500 millones de pesos de septiembre a diciembre de ingresos, lo que no está diciendo es que el gasto comprometido será de 12 mil 600 y son datos que han sido entregados al equipo de transición, entonces si hacemos sumas y restas, este gobierno va a tener un faltante de arriba de mil 700 millones de pesos”, puntualizó Carlos Olson, parte del equipo de transición de Maru.

Este faltante, se une al déficit presupuestal de 7 mil millones de pesos y a la deuda de 64 mil millones de pesos que deja el gobierno de Javier Corral, lo cual fue reprobado por Campos, quien además dijo que a Corral lo juzgarán los chihuahuenses y la historia.

“Todo lo comprometieron para el año 2022, para que lo pagara la siguiente administración, los adelantos de las participaciones para que los paguemos. En qué cabeza… cuánta irresponsabilidad. No se trata del gobierno que entra y sale, se trata de los servicios que se les venga a dar a los chihuahuenses, la seguridad pública, las medicinas…”

“No puede ser que se actúe con esa displicencia, con esa omisión y con esa indolencia, pero ¿Saben qué? Aquí hay diputados, aquí hay chihuahuenses, aquí tienen gobernadora y vamos a salir adelante”, dijo.

Dijo que hay un plan para solventar y una política de austeridad “para poner orden en casa” y tener ahorros importantes para que el Estado pueda tener presupuesto para salir a delante.

“Teníamos la realidad de que había deuda, pero no que había este desorden”, así lo refirió Campo Galván y agregó que “lo importante es dejar de vivir como con una tarjeta de crédito con muchos intereses”, explicó.

Comentó que no interpondrá una denuncia o algún proceso por las condiciones económicas en las que encontró el Gobierno. “Yo me voy a dedicar a gobernar, yo no me voy a dedicar a perseguir a nadie”, expresó.

