Desmiente Municipio a regidores de Morena

Chihuahua.- El coordinador del proyecto “Iluminamos Chihuahua”, Arturo García Portillo, y el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, desmintieron a los regidores de Morena que aseguraban que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) no avalaba el plan, cuando ni siquiera se ha analizado, hasta después de que se apruebe en el Congreso del Estado.

“Son mentiras y se está tergiversando el tema con fines políticos; aun no es tiempo de que esta institución evalué el proyecto. Es falsa su interpretación del oficio por que inicialmente el de Conuee”, comentó el funcionario municipal.

Reiteró que el proyecto de concesionar a 15 años el mantenimiento de todo el alumbrado público a una empresa, para que renueve todo el sistema, cambie las luminarias por tecnología LED y adquisición de más lámparas, no es una deuda sino un pago que se hará con los ahorros del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Aclaró que es falso que la renovación cueste 400 millones de pesos, como dijo el regidor, Rubén Castañeda, sino que es solamente la compra de luminarias, cuando se requiere cambiar miles de metros de cables, circuitos, arbotantes y más adecuaciones, que supera esa cantidad.

“Al supuesto funcionario de Conuee se le explicó que podría costar en una sola exhibición alrededor de mil 400 millones. Nosotros estamos poniendo de tope mil 200, pero como no se puede ejercer una cantidad tan elevada, se concesiona y por medio del DAP, se estaría pagando a la empresa poco más de tres mil millones en los 15 años que mencionamos”, dijo García Portillo.