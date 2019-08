Despiden a funcionario de la UACh por orden del rector

Chihuahua.- Hugo Molina se desempeñaba como secretario de Extensión y Difusión de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), notificándosele ésta tarde por abogados que se prescindiría de sus funciones por órdenes del rector, Luis Alberto Fierro Ramírez.

Trascendió que el funcionario mencionado fue, junto con el director de la misma unidad académica, Roberto Díaz Romero, uno de quienes se opusieron al nuevo modelo educativo propuesto en el que se hacía división en carreras con obligatorio tronco común, además que se busca una especie de alumnos multidisciplinarios.

Esto no agradó a varios catedráticos, ya que, se decía, quitaba especialización en la facultad por poner materias distintas a las de las curriculas establecidas.

Estos cursos serían; Cultura, Arte y Humanismo; Producción y Seguridad Alimentaria; Justicia y Estado de Derecho; Gestión, Economía y Equidad; Materia, Energía y su Transformación; Salud y Bienestar Humano: mismas que deberían llevar todos los que ingresaran a la máxima casa de estudios.

Director de Derecho denuncia irregularidades ante el despido de Molina



Roberto Díaz Romero, director de la Facultad de Derecho de la UACh, ofreció esta tarde una rueda de prensa para informar sobre el despido injustificado de Hugo Molina y las irregularidades que presenta el semestre.

El director comentó que este periodo cambiaron el contenido de algunas materias, cosa que no puede hacer rectoría, ya que se tiene que aprobar por el consejo técnico universitario.

De igual modo, indicó Díaz, le entregaron una lista con 30 maestros de nuevo ingreso sin siquiera conocerlos.

Para finalizar comentó que, a Hugo Molina, le dieron presuntamente el finiquito sin motivo, que solo llegaron a su oficina un par de abogados diciéndole que la Universidad lo despedía.

Comenta el director que el expuso el modelo educativo en un claustro, y que por unanimidad votaron en contra de el, por la manera que se estaba instrumentalizando, que estaba inacaba, cosa que el directivo ve con un riesgo para los intereses de la Universidad.

Roberto Díaz comentó que dos días después, Luis Fierro convoca a los profesores a escuchar el nuevo modelo educativo, los profesores le reiteraron que no se puede aplicar un modelo incompleto, posteriormente el rector de la UACh, hizo una transmisión en vivo donde reconoce, según Díaz, que la universidad no puede (SIC) instrumentarse a un modelo que no se ha concluido, asimismo, Fierro dijo meses antes que no podía haber materias piloto y que tenia que concluirse para poderse implementar.

Lo anterior lo vio en ese tiempo como un gran logro para la Facultad de Derecho, pero comentó:

“Nos encontramos con la lamentable situación de que no se siguió la palabra empeñada, se empezaron a instrumentar contenidos totalmente diversos, y no se honró la palabra empeñada de no instrumentar un modelo hasta que estuviese acabado”.