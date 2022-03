Despiden familiares y amigos al papá de Jessica Silva en Delicias

Paco López / El Diario / Justina y José, padres de Jessica

Chihuahua.- Familiares y amigos de la familia Silva Zamarripa manifestaron su apoyo a Justina, madre de Jéssica Silva, tras la muerte de su esposo José Silva ocurrida el pasado viernes. Los mensajes de apoyo y oraciones se hicieron presentes a través de las redes sociales donde destacan que ahora, José estará al lado de su hija.

De igual forma, enviaron deseos de fortaleza para doña Justina quien en menos de dos años ha enfrentado la pérdida de su marido e hija, además de lidiar con algunos problemas personales de salud.

“Mi más sentido pésame Chata Dios le de fortaleza para superar este otro golpe luctuoso. Descanse en paz y brille para su esposo la luz perpetua. Qué tristeza que no vio justicia por su hija”.

En una entrevista que Justina y José Silva Zamarripa dieron a El Diario poco antes del primer aniversario luctuoso de su hija Jessica, la pareja habló sobre las vicisitudes y problemas que había enfrentado tras la trágica pérdida de su hija.

“Gracias a Dios no andamos tan apurados. No tenemos mucho pero tampoco nos falta que comer, todos los días tenemos algo en el plato. Damos las gracias a quien nos ha ayudado sin ningún interés y pedimos que Dios les multiplique. Y a los que han pedido en nombre de nuestra hija pero que se lo han guardado, que también se los multiplique. Han usado el nombre de ella para lucrar, piden apoyo para los niños y la familia de Jessi, dan algún número de tarjeta para que les depositen y se quedan con todo. También pasa que se sube algún reportaje y empiezan a pedir, pero eso no es para nosotros. No queremos que sigan con eso, que ya pare. Que no usen más el nombre de nuestra hija. Nosotros aprendimos a trabajar, ¡no queremos que sigan lucrando!”, pidieron.

En dicha entrevista, José aseguró que para él todos los recuerdos de su hija eran buenos, aunque lo mejor y lo peor, eran los regaños que Jéssica le hacía.

“Lo que más recuerdo es que me regañaba mucho, me traía cortito. Le tenía más miedo a ella que a mi esposa. Nada más me decía ‘José’ y ya sabía que venía un jalón de orejas”.

‘Se lo traga a uno el sentimiento,

pero qué le vamos a hacer’

José Silva duró tres meses encerrado en su casa tras el asesinato de su hija. No quería saber nada, se negaba a salir igual que lo hicieron sus propias lágrimas. A casi un año de la tragedia no había podido llorar.

“Me puse mal y estuve encerrado mucho tiempo hasta que me sacaron. No he podido llorar. Me dijeron que me fuera al cerro, que gritara y llorara solo pero no puedo. Lagrimeo todos los días, pero nada más. Se lo traga a uno el sentimiento, pero qué va uno a hacer. Lo que siento lo traigo adentro como un nudo muy grande”, dijo en aquel momento, en tanto que Justina aseguró que le pedía que llorara para que lograra así liberarse un poco.

Ese primer año de ausencia de su hija, había sido difícil -por decir lo menos- porque la autoridad los había dejado solos, sin embargo, José trataba de ser fuerte.

“Para el carajo así lo hemos llevado, a una y un pedazo, como dicen por ahí. Frijolitos no nos faltan, sí hay dificultades económicas, a veces nos aprietan las chanclas y anda uno pidiendo de prestado, pero ahí vamos. Aquí no ha llegado nada de apoyo de la comisión de víctimas, hace como mes y medio vino gente que dijo ser de derechos humanos de México, preguntaron cosas y quedaron de hablar en ocho días, pero hasta ahorita no han llamado. Uno se pregunta: ¿A poco pagaron 3 boletos de avión desde México para venir solo a esto? dijeron que harían algo y pues no ha sucedido nada”, dijo.

Por instantes intentaba sonreír, paseaba la mirada por el campo de alfalfa para evitar las lágrimas y luego observaba las fotos de su hija en el teléfono celular mostrando con orgullo cada imagen.

Justina y José esperaban justicia para Jessica y apenas había pasado un par de días de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación y solicitara la reparación integral del daño para la familia Silva Zamarripa, cuando José perdió la vida.

sochoa@diarioch.com.mx