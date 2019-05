Despiden familiares y Ubers a 'Chente'

Chihuahua, Chih.- Como un homenaje a Vicente Gálvez Cruz, chóferes de Uber dejaron escuchar el sonido de la aplicación para despedir a su compañero.



Luego de este simbólico homenaje se pasó lista de asistencia primero a dos familiares del fallecido y posteriormente el nombre de Vicente, el cual repitieron tres veces luego de lo cual siguió un minuto de aplausos.



Lo anterior ocurrió alrededor de las 22:00 horas de este lunes cuando el féretro llegó a las instalaciones de funerales Miranda.



Entre aplausos y llanto, familiares amigos y compañeros de Vicente pasaron a la sala número uno de la funeraria donde hicieron una guardia de honor para despedirse de su compañero.



Poco a poco, los choferes tristes comenzaron a retirarse para continuar trabajando como lo hacía “chente”, según dijeron.



Dentro de la sala, familiares y amigos no dejaban de llorar al ver el cuerpo de su ser querido dentro de la caja.



En el exterior, otros choferes de Uber exigían a las autoridades mayores medidas de seguridad para las personas que desempeñan este tipo de servicios, no solo para los de alguna aplicación, si no también para aquellos taxistas y conductores del transporte público y privado, ya que aseguran tratan con personas desconocidas y no hay una garantía que estén exentos de sufrir algún acto delictivo.



Antes de retirarse del lugar, solidariamente los choferes de Uber realizaron una colecta en apoyo a la familia de Vicente Gálvez Cruz.