Desplazados por violencia piden apoyo para cirugía de padre de familia

Chihuahua.- La familia Collado, desplazados de Chihuahua por la violencia, denunció la falta de atención profesional por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, principalmente por no resolver la petición que se les hace para que el jefe de la familia, quien sufrió un ataque a balazos, reciba atención médica adecuada debido a las complicaciones en su salud y a una hernia que le resultó debido a que su atención no fue la adecuada luego de la agresión de la que fue víctima en esta ciudad.

Hace dos años, la Fiscalía General del Estado decidió llevar a la familia Collado a otro estado del país, debido a que las investigaciones tras del ataque al padre de familia, derivaron en que sus vidas corrían peligro si se quedaban.

Sin embargo, al inicio fueron tratados como testigos protegidos y no como víctimas de la violencia, situación que provocó que se les otorgara un recurso estatal que no alcanzaba ni para pagar la renta en una zona segura, pues les asignaron una vivienda en un lugar del país con altos índices delictivos, según comentó la esposa de la víctima, razón por la que su marido tuvo que buscar un trabajo y no logró reposar de forma adecuada la operación en la que le quitaron parte del intestino delgado.

Al poco tiempo de encontrar un trabajo, se dieron cuenta de las complicaciones que tenía para realizarlo, por lo que luego de mandarlo a varias revisiones médicas, la empresa decidió despedirlo, provocando con ello una mayor crisis económica.

Luego de unas semanas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les reconoció como víctimas del delito e incrementó el apoyo, que actualmente es de 8 mil 400 pesos mensuales, con los cuales cubren la renta de la vivienda y 3 mil pesos para despensa.

De ese recurso, la familia debe conseguir los comprobantes de todos sus gastos, sin embargo, se encuentran limitados debido a que el recurso debe gastarse exactamente en la lista básica en la que se basa la dependencia estatal.

“Tenemos que comprar la comida que ellos dicen, aunque yo encuentre una oferta del 2x1, no puedo, porque ellos obligan a que se compren los alimentos y las marcas que consideran las adecuadas”.

Aunque desde hace unos meses se han retrasado un poco con la entrega del recurso mensual, actualmente el problema mayor es que la Ceave no se da respuesta a la petición que se hace para que su esposo sea intervenido de la hernia que le impide trabajar y que actualmente daña a su salud y que según un perito de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue el resultado de los cuidados inadecuados luego de la operación.

“Lamentablemente el dinero en un principio era todavía menor y mi esposo tuvo que salir a buscar el sustento de la familia, no había el apoyo de nadie más, estamos solos en un estado que no es el nuestro”, dijo. La última noticia que recibieron de la Comisión de Atención a Víctimas es que tampoco se les daría el apoyo para la compra de útiles escolares de sus dos hijos.