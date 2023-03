Desplegarán 47 agentes femeninas en 8M

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, declaró que se tendrá vigilancia y seguridad para resguardar la marcha de manifestantes mañana miércoles 8 de marzo, a fin de que las mujeres que recorran la avenida Universidad desde la División del Norte hasta la Plaza del Ángel, lo hagan sin riesgo de sufrir agresiones por terceros.

“Este tema se revisó en la mesa de seguridad, el poder garantizar el derecho a la libre expresión como cada año. Vamos acompañar solamente a quienes participen en la marcha para darles la seguridad que no vayan a tener alguna agresión hacia sus personas”, explicó el alcalde, quien por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) serán 47 agentes femeninas las que apoyen, mientras habrá Policía Vial del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con más elementos.

Dijo que lo importante es vigilar cómo se desarrolla el movimiento y reconocer que hay un problema muy fuerte en violencia hacia la mujer no sólo en México sino todo el mundo, que debe ser erradicado, que de no terminarse, no se podrán erradicar otros problemas de la sociedad.

“El objetivo, es darle seguridad a ellas, a su libre expresión, vamos a cuidarlas”, expresó el edil capitalino, quien recordó que el año pasado así fue y reiteró que la vida de una persona es más importante que cualquier edificio, monumento o cosa inanimada.

Ha ratificado su apoyo hacia las mujeres y su empatía por ellas al manifestar su descontento con las autoridades por los miles de casos de violencia, así como asesinatos de cualquier edad y nivel socioeconómico.

Aclaró que no habrá resguardo de monumentos como el dedicado al Ejército de la División del Norte conocido como “Glorieta de Pancho Villa”, donde inicia anualmente la marcha, así como tampoco los inmuebles municipales y se les permitirá todo acto de manifestación.

