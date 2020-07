Despliegan a 100 policías en operativos anti-Covid

El Diario

Con la finalidad de evitar la concentración de personas en espacios públicos y con ello más contagios por coronavirus, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) refuerza las medidas de vigilancia con el despliegue de 100 policías de proximidad como parte del operativo por semáforo naranja ante el Covid-19 en distintos parques y espacios públicos de la ciudad. Reconocieron que muchos ciudadanos se molestan por las medidas, aunque algunos agradecen la preocupación.

Preocupados por el alto número de contagios y la amenaza de regresar al semáforo rojo, se reforzaron las acciones de perifoneo para invitar a la ciudadanía a quedarse en casa y no salir, solo en caso necesario, labores a las cuales se sumó el helicóptero Halcón I.

Aunado a ello, agentes de la corporación se acercaron con decenas de chihuahuenses para hacerles la recomendación de usar siempre cubrebocas y dotar de ellos a quienes no portaban ningún tipo de protección, además de recordarles la importancia de respetar la sana distancia.

Algunos de los sitios recorridos por las células fueron la Deportiva Sur, Ciudad Deportiva, Parque Lineal en el Cerro Grande, la huerta Legarreta en la colonia Revolución y la deportiva Pistolas Meneses al norte de la ciudad. Asimismo se recorrió la presa el Rejón y el Halcón I sobrevoló el Cerro del Pescadito y diversos parques.

Las autoridades exhortan a los ciudadanos a evitar juntos que el virus ponga en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias. La responsabilidad es primero. En diferentes zonas hubo personas que fueron más reacios ante la petición, pero también algunas personas que no traían protección agradecieron a los agentes que les dieron cubrebocas.

“Hay de todo. Muchos no quieren hacer caso. Se les dice y como que ignoran. Otros sí atienden o nos enseñan que traen cubrebocas. Sí, se les entrega cuando no traen. Nos dicen que se les olvidó o que no han comprado”, platicó un agente del Grupo Beta que generalmente vigila la zona Centro de la ciudad.