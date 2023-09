Desposó al demonio

“Oiga, mamá, ya no aguanto la peste, es que Doroteo nunca se quita los zapatos, y cada vez que le pregunto que por qué no se asea, se pone a echar chispas por los ojos... madre, no le estoy mintiendo ¡le salen chispas!”.

Por supuesto que lo de las chispas, doña Consuelo no se lo creía a su hija recién casada, a quien tenía por chamaca muy exagerada. Simplemente se lo tomaba a cuento, o a metáfora.

“Pos quíteselos, no sea taruga, espérese a la noche y que se duerma el muchacho, y quítele usted los zapatos, y lávele los pies, que no sea marrano el cabrón”.

Nunca se hubiera atrevido la Dolores a descubrirle los pies al marido...

La familia de Dolores era muy humilde y vivía en casa de renta.

Dolores era la de en medio, y le gustaba mucho el baile, y aunque solía asistir, no tuvo permiso para bailar hasta que cumplió quince años. A partir de su “entrada en sociedad”, Dolores no se perdió una sola fiesta del pueblo. No le importaba a ella con quién bailaba, lo importante era bailar.

Una noche, después de haber zapateado por horas con un muchacho al que ella no había visto antes, y al que después supo que nadie conocía en el pueblo, éste le propuso matrimonio.

El joven no era guapo, aunque sí bastante extraño con aquella barbita de chivo y con aquel sombrero que le ocultaba una encrespada melena. Muy buen bailador era, eso sí, y este argumento pesó en la muchacha a la hora de decidirse.

El cortejo duró pocos días, y el muchacho, quien se dijo llamar Doroteo, aseguró que tenía suficientes medios para vivir en matrimonio.

A Dolores le chocó el hecho de que, en la noche de bodas, él se quedara con los zapatos puestos, pero nada dijo. Sólo después de varios días, preguntó al flamante marido:

“Doroteo, ¿hiciste alguna manda? ¿por qué no te quitas los zapatos para descansar?”.

Fue esa la primera vez que a ella le pareció que salían chispas por los ojos a Doroteo, y se quedó sin respuesta, muda y aterrorizada.

Dejó pasar varios días, hasta que en una ocasión él parecía estar de buen humor, por lo que se atrevió de nuevo: “Doroteo, de veras, contéstame de buena gana, ¿por qué no te quitas los zapatos para descansar?”.

Esta vez él sólo se volvió a un lado, y nada contestó.

Ella no sabía en qué trabajaba Doroteo, si es que trabajaba. Siempre evadía el tema, y se escudaba en decir sólo que “tenía negocios”. Además ¿por qué nunca se bañaba? Él aseguraba que se bañaba en el trabajo, pero nunca lo supo ella de cierto.

Cuando llegaba en las noches, siempre después de las doce, todos los perros del barrio se ponían a ladrarle. Con ferocidad le ladraban al principio, pero después sólo chillaban y aullaban con miedo.

A la muchacha, la curiosidad por saber quién era su esposo y qué tenía en los pies, se le convirtió en obsesión.

Pero llegó el día en que se atrevió la mujer a descalzar a Doroteo estando dormido, y descubrió que una pata la tenía con pezuña hendida como de cabra, y la otra era una garra de ave.

Ahí mismo desapareció ese demonio, al que un día se le antojó vivir como hombre. Y sólo quedó de él el hedor de los calcetines, que se transformó en un fuerte olor a azufre.