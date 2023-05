Destaca Alonso Emmanuel en la ingeniería y en el deporte

A sus 22 años, Alonso Emmanuel Orozco Rascón se ha convertido en uno de los estudiantes más ejemplares de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), ya que él, ha destacado por su desempeño en la carrera de Ingeniería Civil, pero además, en agosto de este año pondrá en alto a México al viajar a Rumania para participar en el campeonato mundial de Powerlifting.

El powerlifting o levantamiento de potencia es un deporte de fuerza que consiste en la realización de tres ejercicios de levantamiento de peso: la sentadilla, el press de banca y el peso muerto.

Las primeras competiciones de powerlifting modernas comenzaron en la década de 1960 y en ella, participaron hombres y mujeres.

Este joven tiene casi seis años entrenando y ya a nivel de competencia tiene aproximadamente un año.

“Yo inicié con las pesas hace seis años; y bueno, sobrellevar esto ha sido sí un poco cansado pero también satisfactorio, el cansancio ha sido más bien mental porque es el estés de la escuela, del entrenamiento y bueno, también del trabajo ya que inicié laborando y actualmente me desarrollo en la obra civil”, externó Alonso.

Hoy, se conmemora el Día del Estudiante; fecha que fue declarada en México debido a que en 1929 el movimiento estudiantil llevó a la entonces Universidad Nacional a adquirir la autonomía.

Alonso Emmanuel, es un ejemplo como alumno ya que, pese a que sus días tienen que iniciar desde muy temprano y finalizan hasta muy tarde; él ha sido comprometido con su escuela, su trabajo y con el deporte.

“Hay días en los que me ocupo desde las 7:00 de la mañana hasta las 11:00, 12:00 de la madrugada ya que tengo que hacer tareas, trabajos pendientes y otras cosas personales. A veces me voy al gimnasio o si no, primero me voy al trabajo y luego más al rato a la escuela y al final lo poquito de tiempo que me queda, lo uso para entrenar”, refirió este estudiante.

Él ha tenido que ajustar sus entrenamientos en base a la carga de trabajo y de tarea; sin embargo, desde siempre ha tenido muy en claro sus convicciones.

A finales del 2022, Orozco Rascón ingresó a una convocatoria estatal y clasificó en el top tres y eso mismo le permitió ir a un nacional el cual se realizó en Mérida.

“En el estatal yo quedé en primer lugar y eso me dio el acceso al nacional; después me preparé mucho más y el 21 de marzo fue mi competencia. Gracias a Dios, fuimos acreedores al primer lugar en el total de los kilos levantados y ya muy pronto estaré en el mundial”.

Según lo que cuenta este joven, para poder participar en este concurso es fundamental hacer exámenes de orina y demás para comprobar que no estén ingiriendo ningún tipo de sustancias que puedan ayudar a mejorar el rendimiento deportivo.

Al cuestionarle a este alumno que representa para él poner en alto el nombre de su país y de su estado, Alonso dijo sentir muchos sentimientos encontrados.

“Apenas me está cayendo el 20, estoy entrando como en la transición de decir: “ok, en tres meses y pico tienes que ir a un mundial a dar la mejor cara posible; representar a tu país y a tu estado”, creo que, si hace un año me hubieran dicho que esto pasaría, probablemente no me lo creería porque voy empezando mi carrera como deportista”.

La actividad que Emmanuel realiza, le ha traído además, conocer a “gente muy bonita” y se ha ido abriendo camino. E incluso, en junio será parte de un jurado calificador en una competencia.

“Es una experiencia muy enriquecedora y ya no tanto como atleta; esto es una manera diferente de ver el deporte, de ver como se evalúa y entender un poco más de la teoría”.

SIEMPRE SOÑÓ CON IR A UN MUNDIAL

Desde que este joven era un niño soñó con ir a un mundial y aunque no tenía claro con qué deporte participaría; si sabía que quería poner en alto el nombre de su país.

“Desde muy chico le dije a mis padres que mi sueño era ir a un mundial y aunque en realidad no sabía con qué deporte; sabía que quería dar la mejor versión de mí y que me quedaría muy contento. Así es que, me esforzaré al máximo y sea cuál sea el resultado, estaré feliz”.

En este mismo sentido, este joven envió un mensaje a todos sus compañeros tanto de la carrera como de otras facultades e instituciones educativas.

“A mí me gustaría decirles a todos mis compañeros tanto de la carrera, como de otras facultades y de otras escuelas que si tienen un sueño o una meta lo hagan; que si les llama la atención algún deporte como el ajedrez o cualquier cosa lo practiquen y den lo mejor de sí”.

Además, exhortó a los jóvenes a que busquen apoyo y ayuda en todo su camino.

Debido a que él, ha luchado por sus sueños, en muchas ocasiones ha tenido que sacrificar ciertas cosas como el ir a fiestas; sin embargo, según sus palabras, “al final ha valido la pena”.

“Me gustaría que todos los que vean esta nota se inspiren un poquito y se motiven; el chiste es inspirar a más chavos como yo y/o a generaciones futuras para que se animen a practicar algún deporte sin dejar de lado sus estudios”.

Por último, Emmanuel dedicó todos sus logros a su familia, pero principalmente a su mamá.

“Todo esto se lo dedico a mi familia, a mi papá sí, pero principalmente a mi mamá ya que ella fue la que me impulsó desde hace seis años. Me dijo que entrenara para que bajara de peso y siempre ha estado ahí aunque a veces le asusta que me pueda lastimar”.

Al finalizar, este estudiante refrió que seguirá preparándose para mantenerse como un buen deportista.

“Daré lo mejor en esta próxima competencia”, externó Alonso Emmanuel.