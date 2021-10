Destaca chihuahuense en Singapur

Cortesía

Mayra Hurtado es egresada de la carrera de Negocios Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey (Itesm) Campus Chihuahua, llegó hace 14 años a Singapur para estudiar un posgrado y su talento y determinación la llevó a trabajar para la empresa multinacional Adidas.

“El día de mi graduación tuve que ir por algo a una oficina que teníamos los de la carrera y ahí había pósters de diferentes lugares, uno de ellos decía 'Los tigres de Asia', lo que me dio mucha curiosidad”, recordó la exatec.

Esa curiosidad la llevó a mudarse a Singapur para estudiar una maestría en Administración en la Universidad Tecnológica de Nanyang.

De esta manera comenzó a hacer prácticas en Adidas y posteriormente obtuvo una oferta de trabajo, hasta llegar a ser la directora de Operaciones y Marketing.

Mayra cuenta una anécdota que le ayudó a obtener el puesto de trabajo. “Cuando me gradué comencé a trabajar en finanzas, era algo que no quería, pero esa experiencia me dio ventaja para entrar en Adidas”.

“En Adidas en la parte de marketing necesitaban a alguien con experiencia en finanzas, entonces algo que no me gustaba terminó ayudándome a obtener un trabajo y comenzó una carrera de 10 años”, expresó

Es así como Mayra resalta la importancia de estar listos para cualquier trabajo y para aprender nuevas habilidades.

“Yo creo que me escogieron porque estaba lista para hacer cualquier cosa, no había trabajo muy pequeño, si me daban

cajas para acomodar zapatos, las acomodaba", comentó la profesionista.

Durante su carrera profesional tuvo la oportunidad de realizar un intercambio con la Universidad de Mónaco. Por un año aprendió sobre estrategia, e-commerce y HTML.

“Hace como 20 años, ellos ya estaban viendo como dar clases virtuales, como conectarse con otras universidades de otras partes del mundo, tenían una visión muy clara de cómo iba a ser el futuro”, comentó Mayra dentro de sus memorias como estudiante.

Dijo que en octavo semestre presentó un plan de exportación a Guatemala, Honduras y El Salvador a una compañía chihuahuense como su proyecto para la Misión Comercial.

Resaltó que el Tec le inculcó la curiosidad de querer saber qué había más allá, de conocer más del comercio internacional y las diferentes culturas.

“Todo eso el Tec lo tenía muy claro, por ejemplo, el fomentar los intercambios internacionales o tener tantas colaboraciones con tantas universidades”, dijo.

En cuanto a sus planes a futuro, Mayra trabaja con tres startups, una comercializadora de productos de salud, un programa de entrenamiento en ventas y mercadotecnia y otra más de e-commerce.

Busca compartir su conocimiento y experiencia, es por ello que pasa mucho tiempo con universidades y estudiantes en Singapur.

Es parte de algunos proyectos de emprendimiento como mentora, y es parte de un programa para ayudar a estudiantes a desarrollar su perfil profesional.

“Nunca se sabe de dónde vienen las oportunidades, que a veces las cosas que las más pequeñas pueden terminar siendo muy significativas. Yo nunca pensé que iba a terminar 14 años en Singapur, lo que aprendí es que todo se va conectando”, comentó Mayra, quien hizo énfasis en que el miedo es normal y no debe ser un limitante para lograr lo que se desea.