Destacan alumnos en Mundial de Robótica

Chihuahua, Chih.- Alumnos de la preparatoria Tecmilenio de Chihuahua regresaron del Mundial de Robótica FIRST en Houston, Texas en Estados unidos celebrado del 19 al 23 de abril, donde además de tener una gran participación, su entrenador fue reconocido como el mejor de la competencia.

El equipo de preparatoria de Campus Chihuahua Devolt sobresalió entre más de 160 equipos de 30 países diferentes ganando el premio “Compass Award”, el cual reconoce al mejor coach del mundo.

El camino al mundial estuvo cimentado de desafíos y grandes logros donde los equipos de Tecmilenio participaron en diferentes competencias regionales y nacionales en las categorías First Lego League y First Tech Challenge, obteniendo ambos equipos pase al First World Championship.

Estos equipos lograron su boleto al mundial al haber ganado alguna final regional en la competencia por alianza o por ganar uno de los premios especiales con pase a esa justa.