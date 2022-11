Destapan acoso en Colegio Belén

Chihuahua, Chih.- Tras el secuestro de Brianna Camila, el cual ocurrió el pasado ocho de noviembre, se destaparon casos de acoso sexual y bullying en el Colegio Belén en los que, según las denunciantes, la autoridad educativa fue omisa. A través de las redes sociales, exalumnas, exdocentes y madres de familia señalaron que ellas mismas o sus hijas fueron víctimas de varios abusos.

En un mensaje textual una exalumna señala que, “Después de muchos años y de siempre intentar ocultar mi “gran” secreto hoy me atrevo a hablar. La escuela COLEGIO BELÉN BILINGÜE PLANTEL NÚMERO 2 no debería de tener a tantos alumnos a su cargo ya que es una escuela donde no se promueven los valores”.

“Hace 5 años aproximadamente se filtraron unas fotos mías íntimas yo era una niña y me sentía sumamente insegura y siempre meculpable por esto, pero esto no fue lo peor, la maestra orientadora MAYTE no recuerdo su apellido y la directora como la hija de la dueña de dicha escuela RAQUEL supieron de estos hechos y tenían un grupo de maestros donde se mandaban estas fotos y se dieron cuenta de mis intentos de suicidio y NO hicieron nada.

“La maestra Mayte apostaba con mis compañeros para que me dejaran de hablar”, dice una de las publicaciones textualmente.

“Es una escuela donde les vale que hagan los niños mientras estos estén pagando o estén dando resultados en el deporte. Es una escuela que los maestros permiten el acoso”.

“AYÚDENME A QUE SEPAN LAS PERSONAS DE ESTA INSTITUCIÓN EN DONDE SE SUPONE QUE ES GENERADORA DE VALORES Y SEPAN LO QUE REALMENTE ES”, escribió textualmente una exalumna en la red social de Facebook.

A esta acusación se sumaron otras en contra de esta institución educativa en las que se exhibe el presunto bullying que se ejerce dentro de la escuela.

“Yo te creo porque también viví la falta de moral y educación de esa escuela, yo entré a tercero de primaria y sufrí bullying ahí, me tuvieron que sacar porque Raquel le dijo a mi mamá que no era problema de la escuela, fui a terapias psicológicas porque gracias a las agresiones (sic) empecé con ansiedad al grado de desmayarme de los nervios, yo con tan sólo 7 años. Yo te creo y te ayudaré en lo que sea necesario para que sea conocida la verdad”, expresó otra usuaria.

En entrevista para El Diario de Chihuahua, una de las madres de familia refirió que en una junta realizada el pasado nueve de noviembre, las autoridades educativas les dijeron que “a partir de este momento pedirán más datos al momento de contratar a los docentes ya que, una carta de antecedentes penales no dice mucho”. “Nosotros como padres pedimos que se les hicieran exámenes psicométricos para saber a qué personas les estamos dejando a nuestros hijos. Tanto la directora de primaria y secundaria nos dijeron que sí tienen esos filtros pero nosotros les recalcamos que algo está fallando. Además, ya se sabía y se conocía que el maestro vendía las respuestas de los exámenes, y aunque la autoridad tuvo conocimiento se actuó tarde”.

Así mismo, la persona que dio su testimonio de forma anónima, señaló que la comunidad estudiantil (hombres y mujeres), se vistieron de morado y escribieron consignas en forma de protesta, pero los directivos se las retiraron.

“La mayoría, llevó prendas de color morado y llevaron carteles con frases como, 'Nos queremos a salvo en las escuelas' y 'basta a la violencia”, estas las pegaron en los salones en donde Érick Ricardo R. S., daba clases, sin embargo, las maestras y directoras las quitaron”.

En la reunión anteriormente mencionada, estuvo también la madre de Camila quien dijo que la directora había actuado de forma indiferente ante el caso y que eso le apenaba mucho. “Cuando escuchamos como ocurrieron los hechos, y cómo actuó la directora, muchos padres nos desilusionamos más, nos salimos de la junta y tomamos la decisión de cambiar de escuela a nuestros hijos en cuanto termine el año”.

Extrabajadoras de la escuela también expusieron otras irregularidades y lamentaron la situación por la que está pasando la institución. “Siento mucho lo que pasaste, yo trabaje ahí un ciclo escolar y confirmo que es una institución sin valores, en el tiempo que estuve nunca estuve en un chat de maestros, pero si me parecía inadecuado el estilo de las maestras para hablarle a los alumnos, tampoco me tocó ver acciones reales contra el bullying, ni la expulsión de estudiantes agresores.

Te envío un abrazo sincero”, dice en el testimonio textual. Los dos hombres que privaron de su libertad a Brianna Camila F., el pasado martes, uno de ellos maestro del colegio, pretendían cobrar un rescate para en libertad, de acuerdo con información proporcionada por la Policía Municipal (DSPM), Fiscalía General (FGE) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Con base en la información que se obtuvo gracias a la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad se supo que Kevin y Érick pretendían retener a la para cobrar una cantidad de dinero a cambio de dejarla en libertad. La autoridad no dio a conocer un aproximado del monto por el cual pedirían rescate.

Alrededor de las 15 horas del pasado ocho de noviembre al menos dos hombres, en el cruce de las calles Bahías de San Quintín y Egipto, interceptaron el vehículo de modelo reciente en que Camila se trasladaba con su mamá, del cual los dos involucrados bajaron a la joven a punta de pistola y se la llevaron con rumbo desconocido.

Tras una pronta respuesta y la buena coordinación de las diferentes corporaciones, se logró poner a salvo a la joven estudiante para posteriormente detener a los dos hombres en distintos puntos de la ciudad.

Hoy los dos presuntos responsables serán presentados ante un juez de control, quien determinará su situación legal y responsabilidades.

Detienen a un tercer implicado

Un hombre presuntamente implicado en la privación de la libertad de Camila fue detenido ayer por la tarde por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). El detenido responde al nombre de José Luis A.Z. alias el 'Chin', de 29 años.

El arresto se habría realizado en el cruce de las calles Tecnológico y Tomochí. La autoridad encontró dos bolsas de plástico con una sustancia al parecer cristal.

El detenido manifestó estar involucrado en la privación ilegal de la libertad de la menor.