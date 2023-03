Destino Final 2

Llevaba el “andarín” colgando del cuello una cruz dorada, enorme y preciosa, de oro con incrustaciones de piedras preciosas, que nos dijo era una cruz de Malta, y que le había sido heredada por un antepasado suyo que anduvo en las Cruzadas.

“Oiga, mi buen peregrino, me parece que no debería usted andar enseñando la cruz que trae por fuera de la ropa, no sea que se la quieran robar y que le den a usted un mal golpe un día, nomás por quitársela”, aconsejó el Ramón a su huésped.

El vagabundo catalán sonreía ante la amabilidad de los muchachos, quienes ya lo habían adoptado como huésped y hasta le habían asignado, para que pasara la noche, un viejo remolque ganadero que se había quedado en un rincón desde que su dueño fue arrestado por la policía federal.

Cayó bien la noche, llegó el cambio de turno de las 11, y nos despedimos del catalán, quien se quedaba en las buenas manos de don Esteban, el del turno de tercera.

Dos días estuvo ahí con nosotros el catalán rubio de los cabellos ensortijados, y a la tercera noche, algo pasó. Un individuo al que todos identificábamos como ladrón de casas en Meoqui, llegó a vendernos una licuadora, un televisor y un bonche de cosas robadas, y antes de que lo echáramos casi a patadas, clavó su vista codiciosa en la tremenda cruz dorada del vagabundo. Vimos el brillo en los ojos del ratero, y temimos por el catalán, y cuando nos tocó retirarnos en la noche a Meoqui, no nos fuimos a gusto, al menos yo no.

Las cosas del infortunado viajero nos las entregó el Ministerio Público como a los quince días de la desgracia, y decidimos por unanimidad dárselas al Ramón, que era como si dijéramos, el padre de todos. Encontró Ramón unos nombres y una dirección en Cataluña, a donde envió un paquete por mensajería, suponiendo que serían su casa y sus parientes.

Al cabo de tres meses, recibimos una carta del viejo continente, de una madre agradecida de que hubiéramos acogido con tanto cariño a su hijo, y fue entonces que el “andarín” tuvo ya un nombre y una personalidad. En la gasolinera de Bachimba, nosotros tuvimos alojado al Doctor en Ciencias José Manuel Lozano Fuente, creador de varias teorías sociológicas y quien fuera alguna vez candidato al Premio Príncipe de Asturias por sus contribuciones al conocimiento y a la convivencia de los hombres.

Descanse en paz el entrañable “andarín”.