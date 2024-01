Destituyen a empleado de kinder acusado de agredir sexualmente a niño

El empleado del Jardín de Niños del Centro de Desarrollo Integral Infantil, Rafael A. Q., quien fue acusado de agredir sexualmente de un niño de tres años, fue destituido de su cargo; así lo informó el personal del DIF Municipal.

Lo anterior ocurrió luego de que padres y madres de familia realizaron una manifestación el pasado miércoles para denunciar la agresión la cual, de acuerdo con la madre de la víctima, los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2023.

“Mi hijo tiene un problema, él tiene disfaxia mixta severa por lo que no habla y no entiende por lo cual yo creo que fue el blanco fácil para el agresor; yo vine por él a la escuela de ahí nos fuimos solos él y yo a la casa… cuando llegamos él traía la urgencia de que le diera unas gomitas pero antes me pide que lo limpie”, expresó la madre del menor de edad quien prefirió omitir su nombre por cuestiones de seguridad.

Según el testimonio de la afectada, en el momento en el que ella le bajó la ropa interior, se percató de que el pequeño tenía la ropa interior llena de semen.

“Le quite el calzoncito y vi que tenía semen; en ese momento me fui a Fiscalía se hicieron las investigaciones que se tiene que hacer con el calzón, se determina que no es infección sino que sí es semen, entonces estoy aquí porque ya pasaron cuatro meses y el agresor sigue aquí”, refirió.

En ese mismo sentido, la víctima indirecta dijo que ojalá que las cosas hubieran sido distintas y que el DIF hubiera actuado de manera oportuna.

“Quisiera que al agresor se le hubiera ejecutado una orden de aprehensión; pero ahora sólo deseo que ese hombre se vaya, que no lo vuelva a encontrar nunca y que ya no trabaje más con todos los niños porque hay más niños con el mismo problema y no es justo lo que están haciendo con él”, expresó la madre con voz entrecortada.

Así mismo, ella externó que ella acudió por su hijo alrededor de las 4:38 de la tarde de aquel día y que de manera inmediata llamó a la policía.

“Este kínder está regulado por el DIF; luego de que yo fui a poner la denuncia, tuve una reunión con Heliodoro Araiza que es el fiscal y él fue el que nos dio el aviso de que si era semen y nos pidió que no dijéramos nada para que se diera la orden de aprehensión y para que vinieran por el sujeto aquí y no fuera a huir sin embargo, él sigue aquí y los niños continúan en riesgo”.

En la manifestación, la cual se llevó a cabo en el Jardín de Niños el cual se ubica en las instalaciones de la Comandancia Sur, los padres reclamaron a la directora de la institución educativa: Mónica Méndez y a la Jefa de Supervisión de los Centros del DIF: Sara Chaparro, quienes argumentaron que la Fiscalía es quien lleva la investigación.

Tras esto, el fiscal de la Zona Centro, refirió que continúan indagando el hecho por lo que hasta el momento no pueden dar más detalles.