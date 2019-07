Destrucción de canchas es para tomar muestras del suelo: Luévano

Chihuahua.- La destrucción de las canchas deportivas de Santo Niño es para tomar muestras y hacer un estudio de la mecánica del suelo, para construir un Centro de Atención Múltiple(CAM).



Así lo dio a conocer en Congreso el titular del Instituto Chihuahuebse de Infraestructura Física Educativa (Ichife), José Luévano, el cual rechazó que se violente la ley con ese proyecto, como se ha mencionado.



Dijo que no hubo acercamiento con los vecinos porque no tienen un comité y no supieron a quien conducirse.



Por su parte el secretario de Educación, Carlos González Herrera, insistió en que ese espacio, de la calle Eligio Muñoz y casi 27, es el mejor lugar para edificar el CAM.



Reconoció que el conflicto derivó a una mala comunicación por parte de la autoridad y planteó a los vecinos acercarse a conocer ese centro.



Mientras que diputados como Miguel La Torre (PAN), Rubén Aguilar (PT) y Omar Bazán(PRI), se manifestaron contra la destrucción de las canchas más no contra el CAM.



CAM si y canchas también, pero hay que analizar otros proyectos, solicitó La Torre, congresista representante del distrito 16, al que pertenece Santo Niño.



En tanto que René Frías, de Nueva Alianza, conminó a los vecinos ver el bien superior y beneficiar a las familias de niños en situación de discapacidad.



También en un sentido similar habló la panista Rocío González, al hablar a favor de la decisión del Estado y mantener la obra.