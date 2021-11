Destruyó su BMW al chocar contra pick up que se atravesó

Daniela Nava/ El Diario Daniela Nava/ El Diario

El conductor de una pick up de carga de la empresa Cofiasa provocó un fuerte accidente sobre la avenida 20 de Noviembre.

La pick up trataba de incorporarse a la avenida desde la calle 34a en donde le cerró el paso al guiador del BMW de color verde, quien al ver la pick up quiso esquivarlo pero no pudo evitar el impacto.

Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.