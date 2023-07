Detecta JMAS aquí 183 tomas clandestinas

Chihuahua, Chih.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) registró del primero de enero de 2022 al 31 de mayo de 2023, un total de 183 tomas clandestinas a la red de agua potable en la ciudad de Chihuahua.

Por lo anterior, el departamento jurídico de la dependencia inició procedimientos administrativos en contra de los usuarios que se conectaron ilegalmente a la red, con el fin de llevarlos a la regularización y en otros casos, abrió procedimientos judiciales de sanción. La directora comercial de la JMAS, Miriam Carolina Abdo Fierro, en respuesta a la solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número de folio 081475223000021, informó que de acuerdo a la petición también de información referente a la cantidad de usuarios que no cuentan con medidor de agua, dio a conocer que al cierre del mes de mayo del año que transcurre (2023) se tiene el dato de un total de 17 mil 245 cuentas.

“En seguimiento al párrafo anterior y de acuerdo a la solicitud de información, dentro del cobro que se hace a los usuarios que no cuentan con un equipo de medición, le comparto que de acuerdo a la disposición del acta tarifaria, se realiza el cobro correspondiente con fundamento en el artículo 7 el cual refiere lo siguiente”, expresó.

Artículo 7 Cuota Fija.- Los usuarios que no cuente con un sistema de medición del volumen de agua que consumen se le cobrará en tanto no se mida su consumo, en base a una cuota fija equivalente al cobro por el consumo de 30 metros cúbicos, sobre la base establecida en el artículo 10 de la presente, salvo cuando se trate de servicio de agua potable para uso doméstico, que por causas imputables al organismo no sea medido, en este caso la base de cuota fija será la equivalente a 15 metros cúbicos, precisó la directora comercial en el escrito de respuesta cuya copia obtuvo El Diario.

Referente al total de multas aplicadas por robo de agua en el periodo 2022-2023 –continúo-, le comparto los datos proporcionados

por la Dirección Jurídica de este organismo operador, la cual informa que se encuentran 183 derivaciones o conexiones no autorizadas en proceso de regularización y algunas de ellas en procesos judiciales.

El oficio fue elaborado el 27 de junio de 2023, bajo el número de documento SE500/097/2023, con fecha de recibido en la Unidad de Transparencia de las JMAS el 29 de junio pasado, misma que está a cargo Itzel Elizabeth Hernández Parra.

Mientras el fenómeno de robo de agua se presenta en la ciudad, esta Casa Editora publicó el pasado 2 de julio que entre 700 y 800 llamadas diarias de usuarios, reportan falta de agua en sus viviendas.

Alan Falomir Sánez, titular del organismo, reconoció que ante las altas temperaturas que registra la capital y que han estado cercanas a los 40 grados centígrados, el número de llamadas por falta de agua ha sido atípica, debido a que hasta mayo la JMAS recibía en promedio 150 al día a través del servicio telefónico 073.

Detalló que las colonias que se han visto más afectadas por estos “cortes de luz”, e interrupción temporal del suministro del vital líquido han sido la Infonavit, Villa, Revolución, San Felipe, Rosario, Villa Juárez, Villas del Rey, División del Norte, Tierra y Libertad y Valle de la Madrid.