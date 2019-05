Detectan 119 nuevos casos de VIH en Chihuahua

Chihuahua.- Del primero de enero al 31 de marzo del 2019 los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de la Secretaría de Salud, han detectado 119 nuevos pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), informó la titular del centro Krissel García Hernández.



Asimismo dio a conocer que desde 1984 al 31 de marzo del presente año, tienen un registro de 3 mil 866 casos con VIH, mientras del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) se cuentan con 5 mil 575.



García Hernández especificó que en el caso de VIH son personas que aún no presentan los signos, pero son portadoras del virus, en cuando al Sida ya son pacientes con los síntomas avanzados y el tratamiento en ambos casos son distintos.



Comentó que el 95 por ciento de las personas contagiadas se da por contacto sexual, aunque también se puede transmitir vía sanguínea que es por jeringas contaminadas y el otro caso es por el perinatal, en este último se da durante el embarazo, en el parto o en la lactancia.



Recalcó que hace más de 25 años en el estado de Chihuahua no se ha presentado un caso de transmisión de VIH, a través de una transfusión sanguínea.



En cuanto a la presunta falta de medicamento retrovirales que son para los pacientes de VIH y Sida, Krissel García dijo que no han tenido problema para atender las necesidades de los pacientes y surtir las recetas médicas.