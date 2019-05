Detectan padres consumo de drogas en la Secundaria 42

Chihuahua.- En las últimas semanas se registraron al menos seis casos de niños que han sido afectados por la presencia de drogas en la escuela secundaria número 42, ubicada en las calles Lerdo de Tejada y Táscate, de la colonia Granjas, denunciaron padres de los estudiantes.





En el más reciente caso, uno estudiante de tercer año le ofreció un dulce -según le dijo- a uno de primero, y por ser conocidos, éste no desconfió, pues le aseguró además, que los otros jóvenes ya lo habían consumido.





“Estábamos con unos amigos y uno de ellos me ofreció una pastilla, pero me dijo que era un dulce que ya le había dado a los demás, la agarré y me la comí, pero después de quince minutos me sentí como muy débil y me dio mucho sueño”, dijo.





De acuerdo al testimonio del menor afectado, la apariencia de la pastilla es igual a las de los comerciales skittles; recuerda que su amigo sacó del pantalón la tableta asegurándole que era un dulce, aunque un cuarto de hora después, le cambió la versión.





“Me dijo quera un dulce y sí sabía dulce pero después, cuando empecé a sentirme mal, le pregunté y me dijo: ¡ah no!, era una pastilla para dormir; pero primero me dijo que era un dulce y después me dijo que era una pastilla para dormir... Me dijo que era clonazepam, y ya viendo en Internet, me dijo que era una pastilla para dormir”, mencionó.





Fue casi al final del receso cuando le ofrecieron la pastilla de uso controlado y el efecto inició unos quince minutos después, en la clase de taller, por lo que fue trasladado a prefectura en donde le hablaron a sus papás.





Ahí mismo le hablaron al compañero que le ofreció el dulce quien a su vez acusó a otro de tercero de habérselas dado.





A ambos les entregaron un citatorio para sus respectivos padres. Hace apenas unas semanas, el mismo estudiante tuvo que ser ingresado de urgencia al hospital debido a que consumió otro producto -sin recordar en qué forma- que le alteró los niveles de glucosa, de presión arterial y le dilató las pupilas de manera substancial, dijo el padre del menor.





“Esta situación ya había pasado, no supimos qué le dieron o qué pasó, llegó trabado y no decía palabras coherentes, lo checó el doctor, y salió con presión y azúcar altas y con las pupilas dilatadas”, recordó.





En días pasados, se llevaron al hospital a cinco estudiantes de segundo y tercer grados por haber consumido el refresco sprite mezclado con jarabe para la tos, lo que les alteró la presión arterial y estuvieron al punto de infarto, según se enteró por distintas versiones de los padres de familia y maestros de la escuela.





El padre de familia denunció omisión por parte de los directivos del plantel educativo, quienes no han avisado o alertado a los padres de familia de la presencia de drogas en el plantel, ni han solicitado la presencia de la Policía Municipal, o pláticas de prevención del consumo de estupefacientes, pues en el intercambio de información con otros padres de familia, ha concluido que están al tanto de lo que sucede.





“Me dijo una mamá el otro día que fue con los directivos y le dijeron: si usted supiera lo que está pasando, mejor ni le digo, porque tampoco queremos alertar a nadie”, expresó preocupado.





Los padres de familia temen que el asunto vaya más allá o esté influenciado por alguien más, debido a que se supo que un estudiante del mismo plantel educativo, mantuvo contacto vía WhatsApp con un hombre de aproximadamente 35 años por algunos días, quien lo contactó para ofrecerle trabajo como empacador, y aunque se vieron por algunos días en el parque enfrente de la secundaria, el joven refirió que ya no ha tenido más acercamiento con ese hombre.