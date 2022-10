Detención de Legarreta ejemplo de no solapar a duartistas: Maru

Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- La gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, manifestó que la detención de Octavio Legarreta ayer en el Consulado de Juárez, quien fuese ex secretario de Desarrollo Rural en el sexenio de Cesar Duarte Jáquez, es un ejemplo de que ella no solapa a nadie ni protege a ex funcionarios.

Esto, luego de que por parte de la Interpol, arrestara al mencionado cuando realizaba un trámite migratorio.

“Es un ejemplo de callar rumores de que una servidora protegía a César Duarte y sus funcionarios. No se solapa a media que haya cometido algún ilícito y menos que afecte a los chihuahuenses”, dijo la mandataria estatal.

La detención se deriva de una Notificación Roja, establecida en contra del particular, el cual cuenta con diversas órdenes de aprensión libradas por supuestos desvíos durante su gestión en la administración 2010- 2016 y su presunta responsabilidad en el delito de peculado agravado.