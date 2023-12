Detendrán nuevos amparos elección de magistraturas

Chihuahua.– Ni el Congreso ni la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tienen conocimiento sobre la interposición de una nueva serie de alrededor de 20 amparos en contra del proceso de selección de magistraturas, informó el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de Morena en el Congreso, quien acusó a los diputados del PAN y del PRI de intentar imponer perfiles por compromisos políticos.

“La mayoría del PRI y del PAN en este Congreso quieren nombrar magistrados a modo, no obstante que han sido algunos de ellos, no todos, exhibidos públicamente respecto de su no idoneidad, de su falta de capacidad, de conocimientos, de esa buena reputación de que hace referencia la Constitución para un puesto de esa envergadura”, declaró el legislador.

Refirió que la razón por la que no han subido las ternas al peno para su votación, es que han encontrado resistencia por parte de participantes, de particulares y organizaciones que han señalado irregularidades a través del desarrollo del proceso.

En específico, Estrada Sotelo hizo mención de María Ávila Serna a quien consideró que no cumple los requisitos de preparación y experiencia jurídica, en comparación a muchos de los perfiles que manifestaron sus aspiraciones para encabezar las salas vacantes del Poder Judicial estatal.

“Yo me pregunto: ¿Qué tendría que estar haciendo por ejemplo, la señora María Ávila en una de estas ternas, cuando su experiencia jurídica es de las menores, según la propia constancia curricular que existe entre los 18 hombres y mujeres que están en las ternas de la comisión especial, pero además tiene una serie de antecedentes que incumpliría con las bases de la convocatoria”, insistió.

La confirmación de los nuevos amparos detendría por completo el proceso de elección de magistraturas, para siete salas penales familiares del Tribunal Superior de Justicia.