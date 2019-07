Detenido por estacionarse en área de prensa y utilizar acreditación falsa

Chihuahua.- Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad detuvieron en los términos de flagrancia a un individuo que presuntamente utilizaba un tarjetón de prensa falso, para de forma arbitraria estacionarse en los espacios asignados a los trabajadores de los medios de comunicación.

Los hechos se suscitaron en la calle Rosales de la colonia Centro en la ciudad de Chihuahua, en donde agentes de la Policía Vial detectaron un vehículo marca Chevrolet, línea Cheyenne, color azul que estaba estacionado en área de prensa con una acreditación que no contaba con las características del documento oficial que es expedido a través de la Comisión Estatal de Seguridad.

Por lo anterior, se solicitó al Departamento encargado de emitir los permisos la revisión del tarjetón con folio 052, constatando que dicho documento no se encontraba dentro de la base de datos, asimismo, se informó que el nombre del portador no correspondía a un trabajador del gremio periodístico, además de que los logotipos, colores y la firma no correspondían.

Al abordar el conductor, quien se identificó como Óscar Alfonso R. M., refirió que obtuvo la acreditación de prensa de forma ilegal, misma que utilizaba cotidianamente para invadir los estacionamientos asignados, hecho por el cual y con previa lectura a sus derechos fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

La Comisión Estatal de Seguridad a través de la División de Policía Vial hace un llamado a la ciudadanía en general para abstenerse de la fabricación y/o utilización de documentos apócrifos, actividad ilícita que se paga con cárcel.

Aunado a ello, pone a disposición el número de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089, o bien la página de internet www.pasaeldato.gob.mx, para reportar cualquier situación anómala.