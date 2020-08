El Diario

En dos de las cuatro causas penales en contra del llamado “enfermero asesino”, José Alberto C. A., no ha sido posible avanzar debido a la interposición de dos recursos de amparo, informó el departamento de comunicación social del Tribunal Superior de Justicia.

Se trata de las causas 1614/2019 por delito de homicidio cuya última audiencia se realizó el 13 de marzo y se suspendió en la audiencia intermedia y la 48/2020, también por homicidio, que se encuentra en el Tribunal de Enjuiciamiento.

A más de dos años del crimen, la causa penal 73/2020 se encuentra en la etapa del Tribunal de Enjuiciamiento, sin fecha aún para iniciar y, sólo en la 260/2020 por el delito de uso de documento falso, se ha llegado a la etapa de audiencia intermedia, que se realizó el 13 de febrero de este año.

La noche del 29 de junio de 2018, Jorge Alberto C. A, su esposa Lizeth C. S. y su hijo Jorge Alberto C.C, presuntamente asesinaron a tiros a cinco integrantes de la familia Romero Armendáriz, con quienes trataban asuntos de dinero relacionado con supuestas ventas de plazas en el IMSS.

El crimen ocurrió al interior del domicilio de las víctimas en el fraccionamiento Residencial Universidad, al norte de la ciudad.

El crimen del enfermero cimbró a la opinión pública local, alcanzó trascendencia nacional y no ha tenido consecuencias institucionales en el IMSS, institución en la que al José Alberto C. A., interpuso 2 recursos de amparo Detenido, proceso vs el ‘enfermero asesino’ interior, Jorge Alberto pertenecía a una red de venta de plazas laborales, según información proporcionada de líneas de investigación de Fiscalía en 2018.