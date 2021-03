‘Detiene controversia eléctrica salida de inversión nacional’

Tomada de internet

La controversia legal e incertidumbre generada por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), no solo provocó la cancelación de más de una decena de nuevos proyectos de energía limpia en el estado de Chihuahua, sino también una salida de inversión nacional por la falta de seguridad jurídica, aseguró ayer Víctor Gómez Céspedes, titular de la Comisión de Energía y Medio Ambiente de la Coparmex-Chihuahua.

Señaló que no será necesario que los cerca de 10 parques fotovoltaicos que operan en la entidad recurran al amparo, ya que contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López en las Mañaneras, los amparos obsequiados no solo protegen a quien los promovió, sino a todos los que operan en el sistema eléctrico nacional.

Enfático dijo que los amparos ganados hasta ahora protegen a todas las empresas que debido a que la reforma a la Ley de Industria Eléctrica, es inconstitucional.

Lamentó que toda esta controversia legal e incertidumbre que se ha generado, ahora no se vean condiciones idóneas para invertir en nuevos proyectos de generación de energías limpias.

Víctor Gómez agregó que la aplicación de la reforma está en suspensión en todo el país porque es inconstitucional, pero cómo surgió de una iniciativa preferente, no se descarta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá que dirimir al respecto.

Advirtió que genera cada vez más incertidumbre el hecho de que el presidente de México siga empeñado en la reforma y anuncie que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica que la iniciativa es inconstitucional, ira por un cambio a la Carta Magna.

Por ello, no solo en Chihuahua, sino en todo el país ha venido una disminución importante no solo en la inversión extranjera, sino también en la nacional que ahora está saliendo fuera de México, porque no se encuentran las condiciones de garantía.

El empresario hizo la analogía de que “el señor presidente cambia las reglas del juego cuando ya empieza el partido, y luego sabiendo que no lo puede hacer, ahora quiere anular el juego”.

Insistió en que no debe de hacer eso porque solo genera una importante incertidumbre para todos los inversionistas nacionales e internacionales.

Señaló que las firmas internacionales tienen objetivos de cumplimiento del cambio climático, lo que significa las reducciones en sus consumos energéticos para intercalarlas con energías renovables, pero por lo que se ve no podrían cumplirlos, porque no existen más empresas que ofrezcan esas demandas.

Al no haber nuevas opciones de energía limpia y el hecho de que crezca la demanda un 12 por ciento anual, no habría entonces manera de cumplir con eso y se verían en problemas de cumplir hasta con los compromisos del T-MEC.

Informó que ahora todos los proyectos que había de energías renovables están cancelados, no hay, ya que, aunque la ley no prohíbe ahora que se presenten iniciativas, pero estos se están atorando en el Centro Nacional de Controles de Energía y la Comisión Reguladora de Energía no está dando ningún permiso.

El presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, informó que en este contexto se ha dicho que se fueron unos 14 abogados de la Comisión Reguladora de Energía, entre ellos la titular del Jurídico.

Apuntó que a la CRE le faltan abogados y tiene muchos trámites parados y parece que no les interesa mucho sacarlos de agenda y como tampoco otorga permisos, no incentiva que haya nuevas inversiones para la generación de energía renovable en el país.

En tanto, ya se le informó a la Comisión Reguladora de Energía que la reforma a la Ley de Energía Eléctrica está suspendida por lo pronto y que protege a todos los competidores del mercado eléctrico nacional.

A pregunta expresa, dijo que, sin temor a equivocarse, mucho de lo que se dice en las Mañaneras, por el presidente de México, se viere un gran porcentaje de mentiras, por lo que no real todo lo que se dice de la defensa que se hizo de la reforma.

Indicó que las autoridades federales no solo se fueron en contra de las empresas amparadas, sino que desde esa tribuna se quiso exponer a las empresas como Femsa y Bimbo por recurrir a esa figura.

Sin embargo, éstas publicaron información privada e indicaron que no hacen nada fuera de la ley, ya que pagan energía a la Comisión Federal de Electricidad, pero también hacen inversiones de generación de energía que les permita obtener ahorros.

Ejemplificó que, si un particular tiene consumos de electricidad importante en casa y pone panales solares, que le permite la misma ley, paga cierta cantidad a la Comisión Federal de Electricidad, tiene ahorros que no están fuera de la ley y paga el excedente.

Finalmente, Víctor Gómez Céspedes dijo que los parques fotovoltaicos que ya operaban en Chihuahua y en el país, continúan trabajando de forma normal, aunque de manera incertidumbre por la amenaza de un cambio de a la Constitución para que pase la reforma, como lo advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.