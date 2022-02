Detienen a 20 generadores de violencia en la zona sur

Chihuahua.- Entre el 1 y 2 de febrero fueron capturados 20 generadores de violencia en la zona sur del Estado, entre ellos, el líder criminal, Efrén Salgueiro González, alias “El Maniaco”, gracias a la intervención de elementos de las fuerzas estatales y federales.

Los despliegues de las autoridades estatales y del Ejército Nacional tuvieron lugar en los municipios de Guadalupe y Calvo y Parral, zonas en las que el Cártel de Sinaloa tiene gran influencia.

Durante la tarde del martes 1 de febrero, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), capturó a 9 presuntos sicarios en la comunidad de San José del Rincón, municipio de Guadalupe y Calvo, donde cinco días antes se generó un enfrentamiento entre civiles armados y un convoy de la 42a Zona Militar, encabezado por el coronel Francisco Aldaba Macías.

Los detenidos fueron trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Chihuahua, donde se les consignó por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, según dio a conocer el titular de la dependencia, Ramón Ernesto Badillo Aguilar.

El delegado aclaró que entre las personas aprehendidas no figura el nombre del presunto líder criminal, Benito Ruelas, alias “El Mexicano”, como se dio a conocer en las versiones que circularon después de la intervención de los militares. También detalló que entre los aprehendidos se encuentran dos menores de edad, de 16 años.

Asimismo, dio a conocer que se aseguraron 9 armas largas, en su mayoría AK-47; así como 38 cargadores para AK-47; 18 para R-15 y 2 para pistola. También se incautaron 2 mil 680 cartuchos útiles para AK-47, otros 729 para calibre .223; 9 para calibre 950 y 10 cartuchos para calibre 380.

Abundó que por el momento no se les ha imputado su participación en el ataque contra un convoy de la 42° Zona Militar ocurrido el 26 de enero. No obstante, no descartó que las investigaciones subsecuentes establezcan son posible participación en estos hechos.

Dicho enfrentamiento ocurrió las 16:15 horas, cuando los soldados se dirigían a San José del Rincón para atender las denuncias de habitantes de la zona por desplazamiento forzado debido a amenazas del crimen organizado. Durante la refriega un civil perdió la vida y otro más fue detenido. Además se aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, y dos camionetas, una Trail Blazer y una F150.

Capturan a “El Maniaco” Salgueiro en Parral

El 2 de febrero, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y personal del Ejército Mexicano, detuvieron a Efrén Salgueiro González, alias "El Maniaco", integrante de la organización criminal “Los Salgueiro, Gente Nueva”, ligada al Cártel de Sinaloa, por el delito de portación de armas de fuego. Junto a él fueron aprehendidas otras 10 personas pertenecientes al mismo grupo delincuencial.

El líder criminal, que opera en la región centro-sur del estado, fue capturado junto a dos acompañantes cerca de las 20:30 horas, afuera de un centro comercial ubicado sobre la avenida Tecnológico de la ciudad de Parral. Al ser abordado por los agentes, "El Maniaco", se identificó con documentación falsa para tratar de ocultar su identidad, sin embargo, fue detenido en el lugar por el flagrante delito de portación de armas de fuego, una de ellas larga.

Además, estaban en posesión de una camioneta Silverado 2020, color rojo, con reporte de robo, en la que tenían diversos envoltorios de la sustancia narcótica conocida como cocaína.

Posteriormente, los elementos policíacos aseguraron a ocho personas más, en un domicilio de la calle 11 de la colonia AltaVista, por el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, además de una cantidad considerable de marihuana empaquetada para su venta, uniformes militares y diversa vestimenta y accesorios tipo táctico.

Las personas que fueron aprehendidas fueron identificadas como Uriel Eriberto U. C., Ismael R. U., Alfredo M. M., Jesús Alejandro A. M., Rubén G. R., Diana Karina L. A., César Abraham G. P., Luis Alberto G. O., Juan Carlos C. M. y Alejandro R. S. La mayoría originarios de Sinaloa y de Guadalupe y Calvo.

“El Maniaco ya había sido detenido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el 29 de octubre de 2012 en Hidalgo del Parral, junto a otras personas, entre ellas José Salgueiro Nevárez, alias “El Che”, considerado el sucesor de su hermano Noel Salgueiro Nevarez, alias “El Flaco Salgueiro”, como lugarteniente de la organización criminal.

En esa ocasión, la Sedena informó que Efrén Salgueiro encabezaba una célula de sicarios que habría perpetrado la ejecución de nueve personas ocurrida en el salón de fiestas “Far West”, el 4 de febrero del 2012, en la ciudad de Chihuahua.

Las otras personas que fueron capturadas en ese operativo dueron Víctor Javier Hernández Márquez, alias “El Negro” y/o “Dientes de Ajo”, David Ruiz Rubio, Brian Salgueiro Zepeda y Erick Salgueiro Peña.