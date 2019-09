Detienen a criminales que robaron camioneta de gobierno

Chihuahua.- Dos hombres fueron detenidos como probables responsables de haber robado cuatro vehículos y que fueran abandonados en la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, informó la Fiscalía General del Estado, portaban un arma de fuego.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación atendieron los reportes de robos de vehículos registrados ayer miércoles 04 de septiembre, entre ellos, una pick up Chevrolet, Silverado, color blanco propiedad de gobierno

A la altura del kilómetro 45 de mencionada rúa, se logró la detención de Sadam Guadalupe C. G., de 30 años y Jesús Guadalupe P. D., de 20 años, quienes tripulaban la pick up propiedad de gobierno, asegurándoles un revólver color negro, marca colt calibre. 357 Magnum y 90 cartuchos útiles para armas de grueso calibre.

Los detenidos en el término de la flagrancia por el delito de robo de vehículo con violencia y portación de arma de fuego, les fueron leídos sus derechos y fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público, para ser presentados ante un Juez de Control.

Durante el operativo se logró ubicar y brindar atención a las víctimas y las acciones de búsqueda para localizar los vehículos robados, por lo cuál fueron recuperados los cuatro automotores hurtados, los delincuentes los dejaron abandonados en distintos puntos del mencionado tramo carretero:

Chevrolet, Sonic, color blanco

Ford Focus, color blanco,

Pick Up, propiedad de Gobierno del estado

Escalade, con placas de Nuevo México.