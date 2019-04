Detienen a hijo de activista por secuestro

Chihuahua.- Joel S. C., de 23 años, hijo de Cruz Sánchez Lagarda, defensor indígena de los derechos humanos en la comunidad de El Manzano, en el ejido Rocoroyvo del municipio de Uruachi, fue detenido por el delito de secuestro, junto con otros dos familiares, de acuerdo con una fuente de la FGE.

Ayer los familiares interpusieron una denuncia por privación de la libertad, pero en realidad se trató de una detención por su presunta responsabilidad en un caso de secuestro.

Fue en la calle Delicias frente a la casa marcada con el número 199, propiedad de la Joel S. C., donde llegaron tres vehículos, un Nissan Tida, una pick up Cheyenne y una Jeep Patriot, los dos últimos de color gris, de los cuales descendieron varios hombres y una mujer, todos con vestimenta normal, chalecos antibalas y armados con fusiles de asalto, según declaración de testigos y familiares del detenido.

El hombre estaba en el exterior del domicilio, había llegado su esposa y otros familiares, en ese momento es que las personas armadas llegan y les apuntan, pero Joel intentó correr, sin embargo, uno de los armados le gritó que se detuviera, lo sometieron y se lo llevaron, así lo refiere la familia en su declaración.

La madrastra del hombre fue quien proporcionó las características de dichas personas y de las unidades, así como de la ruta que tomaron por la avenida Tecnológico.