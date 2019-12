Detienen a reportero que retrató a Corral en el tenis

Chihuahua.- “Me gusta mi trabajo y lo seguire haciendo, no me da miedo son gajes del oficio”, comentó Gabriel Venzor Fabián, después de haber sido agrabiado por los escoltas del gobernador tras tomar un fotografía, pero si recalcó temer por su familia porque le tomaron sus datos personales y direcciones.

Alrededor de las 7:30 de la mañana el reportero Gabriel Venzor, acudió a la ciudad deportiva, donde se encontraba el gobernador Javier Corral Jurado, quien estaba jugando tenis, había acudido a cumplir una orden de su jefe para tomarle una fotografía al mandatario mientras hacía deportes.

Gabriel pasó el primer filtro de seguridad, a quienes les preguntó, “allá está el gober, ellos respondieron que sí y me dejaron pasar”, afirma que al llegar a las canchas de Tenis tomo una foto, fue entonces que se le acercó Juan Manuel Escamilla, jefe de escoltas de Corral Jurado, “quieres tomarte una foto con él, me preguntó, pero le dije que no y tome una segunda foto”, manifestó el reportero.

Venzor Fabian señaló, “cuando tome la segunda imagen se acercó el gobernador enojado, fue en ese momento cuando les dijo a los escoltas “a ver, a ver agarrenme a ese cab...”, yo respondí agarrenme de que, en ese momento el mandatario dijo “es del narco ese cab...” y me agarraron los escoltas, para esculcarme.

Asegura el reportero que a pesar de decirles que era periodista y no del narco, seguian acosándolo, entonces el gobernador le pidió al jefe de escolta que borrara las fotografías, Venzor dijo que él borró la primera, pero uno de los guardias le arrebató el celular y borraron la segunda, afirma que no le regresaron el aparato.

“Me dijo Escamilla, de donde vienes, para quien trabajas, respondó que trabajo para Osbaldo Salvador soy de la Opción, entoces dijo “chequen a ese cab.. y dile a tu jefe que le baje de hue..s, ya nos tiene hasta la chingada”, esto es hostigamiendo, además es una nota obtenida en un lugar public”, comentó el reportero.

Asimismo agregó que durante el tiempo que estuvo retenido, por espacio de una hora, le tomaron fotografias a él, a su credencial de elector (donde viene la dirección de su hija), a su licencia de manejo, además de la dirección actual, sin saber con fin, asegura que fue muy agresivo tanto el gobernador como Escamilla.

“Me siento vulnerado y mas que nada, es un claro mensaje que da el gobernador a los medios de comunicacion, no puedes tener libertad de expresion en Chihuahua, en lugar público como lo es la deportiva, temo por mi familia porque me pidieron la direccion”, aclaró.





Gabriel Venzór dijo que mientras estaba detenido, el mandatario siguió jugando como si nada ubiera pasado, “si sintiera una amenaza o algo en contra mía, yo me ubiera retirado del lugar si fuera del narco”.

Dijo que también le tomaron fotografías al vehiculo de la empresa, de las placas y que a pesar de los logotipos se sintieron amenazados, señala que es triste por parte del gobernador esta actitud.





EL GOBERNADOR SUFRE DE PARANOIA: OSBALDO

El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, subre de una paranoia que se desconoce cual sea, porque las personas que lo vieron jugar tenis en la deportiva, vieron al menos 10 camionetas de seguridad, que es más de lo usual, comentó Osbaldo Salvador Ang, director de La Opción de Chihuahua.

Lo anterior después de que un reportero de su medio fuera agredido, tanto por el gobernador y de sus escoltas, además de acusarlo de ser narcotraficante cuando en todo momento se identificó como periodista.

Señaló que hay algo detrás de esta restriccion de la libertad de expresión, recalcando que Gabriel Venzor tiene 25 años en el medio, quien además andaba en un vehiculo de la empresa, él se identifico, hablaron con personal de Comunicación Social, sin embargo se negaron a reconocerlo como periodista.

Agregó que obligaron al reportero a borrar las fotos, mismas que le había mandado al chat del medio de información al cual representa.

“Las personas que nos pasaron el tip de que el gobernador estaba en la deportiva, nos alertaron por la vigilancia extrema, más de la usual de la que suele utilizar Corral cuando juega tenis, según estas personas había alrededor 10 camionetas, 3 de la ministerial y las demás de la escolta del gobernador, hubo un alarmante incremento en su seguridad por algun motivo”, manifestó.

Osbaldo Salvador dijo que si tiene alguna motivación, por dicho operativo personal, porque va a un espacio publico como lo es la deportiva, donde violenta los derechos de los demás para transitar y estar ahi.

Lo anterior, continuo, “lo primero que violenta es el derecho del ciudadano a transitar, porque un chihuahuense no puede caminar por la deportiva porque la escolta se le deja ir, y en este caso agregamos a la violacion a la ejercicio de la libertad de expresion, porque al estar en un espacio público, no hay norma que nos prohiba tomar una fotografia, hay algo detrás de esa paranoia”.

Asimismo dijo que les preocupa lo que le dijo Escamilla, sobre que dile a tu jefe que le baje de “hue..s”, afirmando que no es la primera vez que pasa, agregó que no entiende ni el mensaje ni el lenguaje del jefe de escolta.





PRESENTARÁN QUEJA EN LA CNDH Y DENUNCIA EN FGR

Osbaldo Salvador dijo que recurriran ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH), organismos de periodistas como artículo 19, reporteros sin fronteras y otras locales, tanto de Chihuahua como de Ciudad Juárez, para que se sumen a esta queja o al menos que esten enterados.

En la CNDH la queja que interpondra será por la violación al derecho a la libertad de expresión en contra de Gabriel Venzor, además de la agresión recibida por parte de los escoltas del gobernador Javier Corral.

Además señaló que es grave la acusasión por parte del gobernador contra el reportero, al señalarlo de “narco” sólo por tomarle una fotografía cuando jugaba tenis en la deportiva.

Mencionó que manipularon el teléfono de la empresa, ya que se lo quitaron, a lo que podría representar una violaciona a las comunicaciones privadas, señalando que probablemente sea un delito federal.

“No creemos que sea normal, ni para la autoridad, que sin motivo alguno o legal, por tomar una fotografia, la autoridad pueda despojar a un cidudado de su telefono y retenerselo”, comentó.

En este sentido dijo que analizaran interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), por el tema del celular, ya que es una evidente violación, ya que la Constitución dice que sólo con orden judicial pueden intervenir celulares, algo que están haciendo.

“Qué encontraran en el celular?, hallaran memes del gobernador, esos son los que tienen todos los chihuahuenses, y muchos de la capital del pais, donde se evidencia el fracaso de gobierno y el ridiculo cada vez que aparece aqui en el estado, Javier Corral”, comentó.

Menciona que aplicarán el Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se facultad a la autoridad federal la atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

Cabe señalar que esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I.-Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

II.-En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

III.-Se trate de delitos graves así calificados por este Código y legislación aplicable para prisión preventiva oficiosa;

IV.-La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;

V.-Lo solicite la autoridad competente de la Entidad federativa de que se trate;

VI.-Los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta;

VII.-En la Entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta;

VIII.-El hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más Entidades federativas, o

IX.-Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción.

Mencionó que su medio ha sido sistemáticamente perseguido por espacio de tres años, abriendo una campaña donde incluso hay demandas, utilizando el instrumento gubernamental para desaparecer al periódico.

Salvador Ang recordó que los auditaron, que les impusioeron un crédito fiscal sin fundamento y sin motivacion, el cual se está combatiendo en los tribunales fiscales de la federación, donde ya se les ganó algunos recursos, por lo cual aseguró que ya les anularon las multas y los recargos, debido a que no tienen razón juridica y menos razon moral

Señaló que a traves de la Coordinacion de Politica Digital, que tiene un presupuesto de 600 millones de pesos, atacan el portal digital todos los dias, recordando que hace algunos días sufrieron un ataque en internet conocido como “DDOS”, que hizo se saturara la red y duraron 10 días con problemas para acceder al sistema.

El titular de Comunicación Social de gobierno del estado, Manuel del Castillo Escalante, tras solicitarle la la versión oficial sobre los hechos ocurridos, ayer por la mañana en las instalaciones de la Deportiva, comentó que hoy a temprana hora será el propio gobernador, Javier Corral, quien ofrecerá su postura.