Devuelve esperanza a personas con alopecia

Chihuahua, Chih.- Después de padecer alopecia areata una enfermedad consistente en la pérdida de cabello en diversas zonas focalizadas del cuerpo, Diana Moreno decidió experimentar con numerosos remedios caseros totalmente naturales, logrando acertar con la fórmula perfecta.

Diagnosticada en el año 2018, Diana comenzó su investigación respecto a diversas hierbas, remedios caseros y productos de belleza especiales para el cabello, logrando obtener “ARIGA” un champú fabricado por la misma joven enfocado en el crecimiento del cabello.

“La alopecia areata es una enfermedad horrible, en lo personal pienso que afecta más a las mujeres que a los hombres debido a que para nosotras nuestro cabello es un estatus de belleza y empoderamiento”, explicó Diana Moreno, agregando que debido a la enfermedad puso manos a la obra consiguiendo crear un champú oportuno para personas con este tipo de problemas.

Después de 5 años, a base de ensayo y error, nació “ARIGA” champú fabricado a raíz de 9 nueve hierbas y 6 nutrientes como la cola de caballo, romero, clavo, argán, biotina, omega-6, vitamina E, entre otras.

La fórmula requiere seis días de fermentación

por frasco de champú elaborado, con una caducidad de dos meses.

Actualmente, dicho champú está elaborado principalmente para personas con enfermedades y condiciones médicas que provocan caída de cabello como alopecia, seborrea, seborrea androgénica, dermatitis, lupus, tiroides, diabetes, anemia, ovario poliquístico, tiña, pediculosis, cáncer y caspa.

Diana Moreno compartió que “jamás en la vida me llegué a imaginar que inventaría un champú y mucho menos que tuviera éxito, estaba cansada de que las personas pensaran que tenía cáncer. Recuerdo que me daba pena salir y tenía que usar peluca constantemente para no sentirme triste”.

Por semana, la joven emprendedora atiende un aproximado de 50 a 120 pedidos para posteriormente distribuirlos en puntos de entrega acordados en la ciudad de Chihuahua, Juárez y El Paso,

Texas.

“Tengo varias metas a futuro, la primera sería patentar el champú “ARIGA”, después en un futuro no lejano me encantaría abrir una tienda física y por último me gustaría distribuir el champú por todo el estado para lograr llegar a más mujeres y hombres, devolverles su seguridad y principalmente ayudarlos a salir de la depresión”, agregó Diana.