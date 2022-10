Devuelven a Consejo Técnico la conformación de terna Zootecnia

Chihuahua, Chih.- La maestra Diana González López de la Facultad de Zootecnia y Ecología presentó su renuncia a la candidatura de la dirección de dicha Unidad Académica, misma que se leyó esta mañana en la sesión del H. Consejo Universitario.

El rector interino Heliodoro Araiza informó que fue el pasado 26 de octubre cuando la maestra González envió un escrito firmado de su puño y letra, anunciando su declinación a participar en el proceso de elección de director argumentando “motivos personales”.

“En mi carácter de participar en la terna definitiva, me dirijo a exponer de que presento mi renuncia y declinación, misma que no requiere de mayor fundamentación”, leyó el rector Heliodoro Araiza.

Se da por motivos personales con motivo de mantener la unidad de la facultad e impedir factores externos, agregó.

Araiza señaló que debido a que no se reúne los requisitos elegibilidad en la terna, “tenemos notificación formal por parte de ella, que ya no desea contender en la dirección y por consecuencia no puede haber votación correspondiente por parte de e.

Por ende se devuelve al consejo técnico de la Facultad de Zootecnia la conformación de la terna”, apuntó el rector interino.