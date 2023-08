Deyanira Ozaeta es una víctima de la familia Aguilar

Chihuahua, Chih.- La diputada Jael Argüelles, señaló que su hermana, Deyanira Ozaeta, es víctima de la familia Aguilar Gil que le arrebataba más de la mitad de su sueldo como legisladora en el Congreso del Estado.

"Realmente la víctima aquí fue Deyanira. Yo me cerré a negociar con ellos porque a Deyanira la acosaban en su casa, la esperaban por horas afuera de su casa y ni se querían ir hasta que ella saliera", declaró.

Indicó que no procederán de manera legal porque se encuentra decepcionada de la impartición de justicia, pero responsabilizó a los Aguilar de cualquier cosa que le pase a su familia.

Al preguntarle si es verdad que la familia Aguilar le quitaba la mitad de su sueldo a Deyanira Ozaeta, a quien Jael (hermana) suplió en la diputación, dijo lo siguiente:

"Con Deyanira era más de la mitad, mi hermana les pedía dinero a sus colaboradores porque a veces no tenía ni un sólo peso, y eso contribuyó al detrimento de su salud mental... imagínate ser presionada a votar algo en lo que no estás de acuerdo y todavía no tener dinero para sobrevivir".

Dejó claro que renunció al Partido del Trabajo porque no se prestará a ser objeto e instrumento de los Aguilar Gil y que defenderá a su familia por sobre todas las cosas, a pesar de los riesgos que asume.